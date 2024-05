Klopp, que está saindo, entra no Instagram com mensagem para os torcedores do Liverpool

O técnico cessante do Liverpool, Jurgen Klopp, nunca gostou de mídias sociais, mas arriscou no sábado, antes de seu último jogo no comando, tornando-se instantaneamente um sucesso no Instagram quando acumulou um milhão de seguidores.

Klopp anunciou em janeiro que deixaria o Liverpool no final da temporada, e os últimos meses foram se preparando para seu jogo de despedida em Anfield contra o Wolverhampton Wanderers, no domingo.

Em 2020, Klopp disse que nunca entendeu as redes sociais, dizendo que era velho demais para isso, mas o homem de 56 anos agora tem uma conta verificada no Instagram – ‘Kloppo’.

A descrição de seu perfil contém as palavras “The Normal One”, apelido que ele deu a si mesmo quando lhe perguntaram em 2015 se poderia se tornar um “Special One” no Liverpool.

“Deixar este lugar incrível é difícil, mas quero manter contato com vocês”, disse Klopp em sua primeira postagem, relembrando seu legado no Liverpool.

“E mesmo quando eu não sou um cara de mídia social, as pessoas me disseram que a mídia social ajuda com isso. Então, vamos lá. Até mais!”

Klopp deixa o Liverpool depois de quase 500 jogos no comando e tendo levado o time a troféus, incluindo o primeiro título da Premier League, a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra.