Kourtney Kardashian relembra cirurgia fetal ‘aterrorizante’ para bebê Rocky

Kourtney Kardashian lançou luz sobre a cirurgia fetal de emergência que ela fez no ano passado e que salvou a vida de seu bebê – uma provação que a deixou em pânico.

Durante a estreia da 5ª temporada de “The Kardashians” na quarta-feira, Kourtney – que acolheu ela e Travis Barker é carinha Rochoso em novembro – disse que se sentiu grata porque um médico detectou algo preocupante durante um exame dois meses antes do parto.

Kourt disse: “Algo chamou sua atenção quando ele queria que eu fosse a alguns especialistas e eu tive que fazer uma cirurgia fetal, onde eles fazem uma cirurgia no bebê, o que foi assustador”.

Ela refletiu sobre como as coisas eram ainda mais estressantes… Trav estava fora do país na noite anterior à cirurgia. Mas ei fez pausas em sua turnê e voltou da Escócia imediatamente assim que soube o que estava acontecendo.

Ela também elogiou os médicos por serem super compreensivos com a montanha-russa traumática em que estavam durante aquele período difícil… e como eles a tranquilizaram de que toda a provação era rara e não era culpa dela.

Mais tarde, em um confessionário, ela falou sobre confiar em seu “superpoder” de manter a calma para passar pela cirurgia – admitindo que só quando tudo estava bem ela finalmente deixou as lágrimas rolarem.

Nos 2 meses restantes, Kourt ficou presa na cama porque a cirurgia a deixou com um buraco no saco amniótico – mas tudo valeu a pena para a chegada segura do pequeno Rocky.