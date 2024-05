Kourtney Kardashian revela que passou por cinco rodadas de fertilização in vitro antes da gravidez de Rocky

Kourtney Kardashian passou por uma situação difícil para engravidar de seu filho, Rochoso … revelando aos fãs que ela passou por várias rodadas de fertilização in vitro e retirada de óvulos antes de acontecer.

A estrela do reality show e mãe de quatro filhos revelou sua jornada de gravidez enquanto respondia às perguntas dos fãs em sua história no Instagram … demonstrando empatia por uma mulher que diz ter feito seis tentativas fracassadas de fertilização in vitro e perguntou a Kourt como ela continuou enfrentando a luta.