Kris Jenner e Faye Resnick relembram as últimas conversas com Nicole Brown Simpson

Kris Jenner dar Faye Resnick estão se lembrando de seu falecido amigo Nicole Brown Simpson … detalhando suas últimas interações com ela antes de ela ser tragicamente assassinada.

As duas mulheres falaram sobre suas últimas palavras com Nicole para o novo documentário da Lifetime, “A vida e o assassinato de Nicole Brown Simpson”… revelando que ela estava focada em ajudar Faye a ficar sóbria, e não em seus próprios problemas em 1994.

Do jeito que Faye conta, ela teve uma recaída apenas dois dias antes de Nicole e sua amiga Ron Goldman foram mortos … e na verdade foi a NBS quem trabalhou para colocar Resnick na reabilitação.

Faye diz que o ato de graça a fez perceber o quanto Nicole a amava… e Kris entra em mais detalhes, dizendo que Nicole realmente fez horários para seus amigos visitarem Faye para mantê-la no caminho certo.

Kris diz que Nicole queria garantir que Faye se sentisse apoiada durante o período difícil… acrescentando que ela foi visitar Resnick um dia antes de morrer. Kris diz que ligou para ela depois – confira o clipe para ouvir sobre as últimas palavras que eles trocaram… é muito assustador e comovente.

Os dois deram amplas entrevistas antes do 30º aniversário da morte de Nicole. Lembre-se, durante o mesmo documento, Faye solta a bomba alegar OJ Simpson perseguiu Nicole antes de sua morte.

Policiais prenderam OJ sob acusação de assassinato, dando início ao “Julgamento do Século” e ao polêmico veredicto no final. O tópico recebeu interesse renovado por causa do aniversário marcante e O assassinato de Simpson mês passado.