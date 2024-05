Kris Jenner lembra de todos os seus filhos em um dia muito especial para ela: Você é meu orgulho e alegria

Kris Jenner surpreendeu o mundo ao revelar que está com câncer no dia 9 de maio, quando a matriarca do clã Kardashian anunciou a notícia na prévia do nova temporada da conhecida série familiarmas ela se reuniu com sua família e declarou que está orgulhosa de todos os seus filhos.

Domingo, 12 de maio, é o Dia das Mães nos Estados Unidos e é um feriado muito especial que Mãe de Kim Kardashian e Kylie JennerEla queria aproveitar para escrever uma mensagem emocionante em sua conta pessoal do Instagram enquanto ela é confrontada com sua própria mortalidade.

“Para meus filhos maravilhosos,” Jenner começou em uma postagem no Instagram. “Kourtney, Kimberly, Khloe, Rob, Kendall e Kylie. Ser sua mãe foi a jornada mais incrível de toda a minha vida e tudo pelo que sempre orei.

“Todos os dias sou muito grato e me sinto tão abençoado por esta vida que vivemos… todas as risadas, o amor, os momentos incríveis que compartilhamos e as memórias mágicas que criamos como uma família.

“Vocês são meu orgulho e alegria, e eu estimo cada uma de vocês mais do que vocês jamais imaginarão. Estou muito orgulhosa de minhas filhas, que se tornaram mães. Ver vocês florescerem, crescerem e também nutrirem, criarem, ensinarem e amarem seus próprios filhos é uma das experiências mais gratificantes para mim como mãe e avó.”

Kris Jenner: “Vocês são o coração de suas famílias, daqueles que você cuida, orienta e ama”

Muitos dos detalhes Diagnóstico de câncer de Jenner são desconhecidos e pouco claros, pois a família provavelmente escolherá a privacidade em vez de detalhes terrivelmente íntimos enquanto ela luta contra tumores malignos.

Mas ela sentiu-se muito emocionada no dia 12 de maio e apelou a todas as mulheres da sua vida para se lembrarem dos seus papéis como mães e figuras maternas nas suas famílias, enquanto ela continuava a celebrar a feminilidade num dia emocionante e comovente.

“Ser avó é uma experiência tão fabulosa, mágica e especial que me permite reviver os lindos momentos que passei com todos vocês quando eram pequenos. É como ter uma segunda chance de aproveitar o melhor daquilo que mais prezo, ” ela disse sobre essa nova etapa que está compartilhando com os netos.

“Para todas as mães, vocês são o coração de suas famílias, daquelas que cuidam, orientam e amam incondicionalmente. […] Desejo que seu dia seja repleto de alegria, amor e momentos especiais. Feliz Dia das Mães!”

Jenner lembrou também da mãe, que segundo ela lhe ensinou “a alegria da família, o amor de celebrar sempre a vida e o amor incondicional”.

Jenner em seguida, acrescentou: “Obrigado por cada momento e memória que compartilhamos. Sou muito grato a você e aprecio você todos os dias”.