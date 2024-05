Kyle Larson não é um grande fã de Taylor Swift, apesar de uma viagem a Paris para um show

Kyle Larson deixou uma coisa clara: ele não é nenhum Swiftie, mesmo que tenha surpreendido sua filha com uma viagem de aniversário a Paris esta semana para ver o show de Taylor Swift.

Sim, Larson usava uma camiseta com o tema Swift e algumas pulseiras da amizade que lhe foram dadas pela esposa Katelyn e Audrey, de 6 anos.

Taylor Swift surpreende os fãs com performances inovadoras na etapa europeia da ‘The Eras Tour’

“Não me sinto um Swiftie”, disse Larson no sábado no Darlington Raceway. “Eu aprecio a música dela e o quanto ela trabalha, mas não sou um Swiftie.”

Larson, campeão da NASCAR Cup Series de 2021, está mais confortável como um dos pilotos mais quentes e ocupados do circuito. Ele vem de uma vitória histórica na semana passada em Kansas, onde superou Chris Buescher por 0,001 segundo – a finalização mais próxima na história da Cup Series.

Ele tentará vencer pela segunda semana consecutiva – e pela segunda vez consecutiva na pista apelidada de “Too Tough To Tame” – no Goodyear 400 de domingo.

A dança quente de Taylor Swift enlouquece os fãs de Paris, é por Travis Kelce?

A finalização fotográfica com Buescher superou o que havia sido um momento característico de Darlington em 2003, quando Ricky Craven ultrapassou Kurt Busch por 0,002, no que anteriormente era a finalização mais próxima da história do esporte.

Larson esperava bater na parede em vez de vencer nos momentos finais.

“Achei que ia ficar sem espaço”, lembrou ele. “Mas ele me deixou espaço suficiente. Sim, saímos da esquina e então foi tudo sobre como a corrida iria funcionar.

Funcionou com Larson conseguindo a vitória, com um decepcionado Buescher terminando em segundo.

Buescher disse que assistiu ao final várias vezes e repetiu repetidamente em sua mente. Ele aprendeu mais do que esperava sobre o sistema de pontuação e localização do transponder da NASCAR. Buescher sugeriu muitas coisas que teria feito de forma diferente para chegar ao topo.

No final, o piloto da Roush Fenway Racing fez as pazes com o segundo lugar. “Foi incômodo por dois dias”, disse ele. “Não há realmente nenhuma maneira de contornar isso.”

A melhor maneira de superar isso, disse Buescher, é com uma exibição mais confortável e bem-sucedida em Darlington, onde teve quatro resultados entre os 10 primeiros em suas últimas seis partidas, incluindo um terceiro melhor lugar da carreira atrás do vencedor Larson no Southern 500 último. Setembro.

Larson, cujas duas vitórias na temporada ficam atrás das três do companheiro de equipe da Hendrick Motorsports, William Byron, e do piloto da Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, disse que a viagem à França foi uma pausa no que será um resto de mês movimentado.

Larson ficará entre a corrida All-Star em North Wilkesboro e a qualificação para as 500 milhas de Indianápolis. Ele tentará completar todas as 1.100 milhas de corrida na próxima semana, primeiro em Indianápolis e depois em Charlotte para a Coca-Cola 600.

O retorno de Jone

Erik Jones retorna às corridas depois de perder as últimas duas semanas devido a uma fratura por compressão de uma vértebra inferior após um acidente em Talladega no mês passado. Jones, duas vezes vencedor em Darlington, disse que se sente 100%, embora seja mais provável que ainda tenha alguma cura para fazer nas próximas semanas.

Jones disse que não consegue levantar pesos pesados, embora acredite que pode voltar à academia na próxima semana. Ele espera estar totalmente recuperado da Coca-Cola 600 em Charlotte em duas semanas.

Jones foi liberado pela NASCAR para correr no Kansas, mas depois de mais conversas com sua equipe ele sentiu que precisava de mais tempo para se recuperar.

“Se eu realmente pressionasse, poderia estar no carro se empurrasse, poderia estar no carro se realmente quisesse”, disse Jones. “Ao mesmo tempo, se eu tomar essa decisão sozinho e anular a decisão, sair e me machucar novamente, pareço um idiota.”

A corrida de Reddick

Tyler Reddick liderou a qualificação para a corrida de domingo, continuando uma forte história em Darlington. Reddick, de 28 anos, teve três resultados entre os três primeiros no superspeedway mais antigo da NASCAR, incluindo o segundo lugar nesta corrida há dois anos e como vice-campeão de Larson no Southern 500 de setembro passado.

Reddick larga na frente de dois pilotos da Roush Fenway Racing, Brad Keselowski e Buescher. Ty Gibbs é o quarto, com Byron em quinto. Larson é o sexto, seguido por Hamlin, Bubba Wallace, Ross Chastain e Martin Truex Jr.

Miudezas

A corrida de Larson no Kansas o torna o favorito nas apostas para levar sua segunda bandeira quadriculada consecutiva em Darlington. Ele está listado com probabilidades de 4-1 pelo BetMGM.com para o Goodyear 400 no domingo.

Os companheiros de equipe JGR Hamlin com 4,75-1 e Truex com 5,5-1 são os próximos. Byron, que venceu a corrida de primavera de Darlington em 2023, está com 7,25-1 e o pole-sitter Reddick está com 8,5-1.