Kyle Richards critica Lisa Vanderpump por comentários sobre Mauricio Split

Kyle Richards não está contendo sua frustração com o ex-amigo Lisa Vanderpump … particularmente por causa de suas insinuações sobre sua separação de Maurício Umansky .

ICYMI, LVP deu um sim direto quando ela foi recentemente questionada no podcast “Call Her Daddy” se ela já sabia sobre a traição do parceiro de um colega de elenco – e mesmo que seu nome não tenha sido mencionado explicitamente, Kyle está convencido de que Lisa estava se referindo a dela.