Kylian Mbappé ficou de fora da convocação do PSG para a última partida da Ligue 1

Kylian Mbappé ficou de fora da equipe do Paris Saint-Germain que enfrentará o Metz no domingo, na última partida do clube na temporada.

O PSG já se sagrou campeão da Ligue 1 pela 12ª vez, ampliando o recorde.

O craque, que deixa o PSG após sete temporadas no clube, não faz parte do grupo de 20 jogadores selecionados pelo técnico Luis Enrique.

Solicitado a comentar, o PSG não deu motivos que justificassem a ausência de Mbappé.

Kylian Mbappé disputou sua última partida da Ligue 1 pelo Paris Saint-Germain. Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

O atacante, que deve ingressar no Real Madrid, não está na lista de jogadores do PSG indisponíveis devido a lesão.

Mbappé é o maior goleador de todos os tempos do clube com 256 gols, 191 dos quais no campeonato.

Ele terá a última oportunidade de jogar pelo PSG na final da Copa da França, no dia 25 de maio, contra o Lyon.

Mbappé conquistou seis títulos da Ligue 1 com o PSG. Ele terminará como artilheiro da liga pela sexta vez e quinto após dividir o prêmio de 2020 com Wissam Ben Yedder, do Mônaco.

Mbappé confirmou na semana passada que sairá no final da temporada, já tendo comunicado ao PSG em fevereiro.

Ousmane Dembélé, Vitinha, Marquinhos, Fabián Ruiz e Gianluigi Donnarumma também ficarão de fora da viagem a Metz.