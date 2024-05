Kylian Mbappé revela sonho do AC Milan; França espera no Euro

Espera-se que Kylian Mbappé realize o sonho de sua vida e se junte ao Real Madrid neste verão, mas o atacante disse que adoraria jogar pelo AC Milan um dia.

Mbappé disse que torceu pelo Milan quando criança em Paris e revelou que sua torcida pelo clube continua até hoje.

“Nunca se sabe o que pode acontecer”, disse Mbappé à Sky Italia. “Quando eu era criança, era torcedor do Milan. Sempre disse que se um dia eu fosse para a Itália, jogaria pelo Milan. Assisto sempre ao campeonato italiano, a todos os jogos do Milan.

“Eu estava em Paris. Agora vou ter um novo clube. Estou muito feliz com o que tenho agora.”

Mbappé disputou sua última partida pelo PSG depois de sete anos no clube, na vitória de sábado por 2 a 1 sobre o Lyon, na final da Copa da França.

Espera-se que Kylian Mbappe se junte ao Real Madrid neste verão. Imagens Xavier Laine/Getty

“Tenho muitos sonhos, ganhar todos os troféus possíveis”, disse ele. “Mas agora, com a experiência, é mais para dar emoção a todas as pessoas que me assistem, que me acompanham desde jovem… Quero que tenham a sensação que dizem quando me vêem jogar. , ‘ok, gostamos de assistir Kylian jogar.’ Esse é o meu objetivo agora.”

A próxima oportunidade de Mbappé de ganhar o título virá com a França, no Campeonato Europeu deste verão, na Alemanha, onde ele disse estar “com fome” de aumentar sua brilhante carreira internacional.

Mbappé já conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a França e marcou três gols na final da Copa do Mundo de 2022, mas perdeu nos pênaltis para a Argentina.

A França foi eliminada nas oitavas de final do Euro 2020, mas Os azuis estão entre os favoritos deste verão.

“O sonho é sempre o mesmo, é vencer”, disse Mbappé. “Estivemos na final da Copa do Mundo há dois anos e o objetivo normal é chegar lá e vencer. Não vai ser fácil, são muitas seleções. Estamos com muita fome e queremos mais.

“Queremos fazer parte da história do nosso país. Tenho uma Copa do Mundo, a [2020-21] Liga das Nações e só me falta o Euro. Se eu vencer, terei vencido tudo pela seleção. Eu realmente quero escrever a história da minha seleção”.

A França abre sua campanha contra a Áustria no dia 17 de junho. Eles também enfrentam Holanda e Polônia no Grupo D.