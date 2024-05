Kylie Jenner e Aire aproveitam o doce encontro entre mamãe e filho no Monster Truck Rally

Kylie Jenner está provando ser um menino e tanto, mãe… se deparando com um acontecimento inesperado com seu filho, Ar – que parecia muito alto!

A estrela do reality show passou pelo SoFi Stadium em Los Angeles neste fim de semana, mas não para um show ou jogo da NFL – que normalmente está na programação da arena – mas em vez disso … ela levou seu filho para a Monster Jam World Finals XXIII.

Pelo que parece, eles se divertiram … com KJ documentando seu encontro entre mãe e filho em suas histórias no Instagram, compartilhando lindas fotos de seu filho mais novo aproveitando os enormes caminhões.

Em uma foto, KJ ​​segurou Aire no colo … enquanto ele usava fones de ouvido com cancelamento de som enquanto observava a carnificina do carro acontecer. Kylie e Aire não estavam sozinhas durante o passeio, aliás.