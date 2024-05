Lakers demite Darvin Ham após duas temporadas

Rumores de mudança no banco começaram logo após Lebron James e companhia. perdeu para o Denver Nuggets… com muitos apontando o dedo para a falta de liderança ou capacidade de Ham de fazer ajustes.

GM do Lakers Rob Pelinka abordou a mudança em um comunicado … dizendo: “Apreciamos muito os esforços de Darvin em nome do Lakers e reconhecemos as muitas conquistas alcançadas nas últimas duas temporadas, incluindo a notável campanha do ano passado até as finais da Conferência Oeste.”