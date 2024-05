FTreinador da NBA do Worms Jorge Carlos fez algumas observações controversas sobre o estado atual do Los Angeles Lakersvisando especialmente seus craques LeBron James e Anthony Davis. Enquanto o Lakers procura um novo treinador após a saída de Presunto DarwinKarl deu alguns conselhos pontuais à franquia, que acabaram sendo mais uma crítica aos melhores jogadores do time do que uma recomendação para seu próximo treinador.

“Vou dar conselhos gratuitos ao comitê de busca de treinadores do Lakers hoje – LeBron não é mais um superstar e AD nunca será um”, escreveu Karl no X.

“Agora, certifique-se de usar essas verdades ao avaliar os candidatos e você poderá selecionar alguém que manterá por mais de dois anos!”

Para contextualizar os comentários de Karl, é importante notar que James, agora com 39 anos e em sua 21ª temporada na NBA, registrou estatísticas impressionantes nesta temporada, com uma média de 25,7 pontos, 7,3 rebotes e 8,3 assistências por jogo.

Davis também teve números fortes, com média de 24,7 pontos e 12,6 rebotes. Apesar de suas performances individuais, o Lakers lutou como equipe, acabando por perder para o Nuggets de Denver na primeira rodada dos playoffs.

Quem é George Karl?

Karl, que tem 73 anos e não treina desde 2016, é uma figura respeitada na comunidade de treinadores da NBA, apesar de nunca ter vencido um campeonato.

Ele chegou perto em 1996 com o Seattle SuperSonics mas perdeu para Chicago Bulls de Michael Jordan, que teve um recorde histórico de 72-10 na temporada regular. Ao longo de sua carreira, Karl treinou 1.999 jogos em seis times (Cavaliers, Warriors, SuperSonics, Bucks, Nuggets e Kings) e foi nomeado Treinador do Ano em 2013 enquanto estava no Denver Nuggets. Suas contribuições ao esporte lhe renderam um lugar no Hall da Fama do Basquete.

Enquanto o Lakers considera potenciais candidatos para o cargo de treinador principal, incluindo nomes como JJ Redick e Tyronn Luea dura avaliação de Karl demonstra os desafios que a franquia enfrenta.