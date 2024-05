Lamar Jackson, do Ravens, perde peso em esforço para ‘ser mais ágil’

OWINGS MILLS, Maryland – A maior mudança no quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, desde que ganhou seu segundo prêmio de Jogador Mais Valioso da NFL, é que há menos dele.

Jackson indicou que perdeu peso nesta entressafra para “ser mais ágil”.

No início deste mês, Jackson disse que pesava 205 libras, o que é 25 libras a menos que seu peso em 2022 e 10 libras a menos que na temporada passada. Na quarta-feira, Jackson se recusou a especificar seu peso exato.

“Eu realmente não sei quantos quilos perdi”, disse Jackson após o segundo treino da OTA em Baltimore. “Eu sou como dois e poucos [hundred pounds] agora mesmo. Mas eu [will] apenas diga que foi importante o suficiente para poder se movimentar um pouco mais, só isso.”

Lamar Jackson diz que perdeu peso na entressafra porque “era importante o suficiente para poder se movimentar um pouco mais, só isso”. Jamison Hensley/ESPN

Jackson, de 27 anos, é o quarterback mais prolífico da NFL, ganhando 5.258 jardas em suas primeiras seis temporadas na liga – 1.399 jardas a mais do que qualquer outro quarterback. Ele liderou a NFL com uma média de 5,5 jardas por corrida na última temporada, mas esse foi o menor valor em qualquer temporada completa. As quatro corridas de mais de 20 jardas de Jackson na temporada passada também foram as menores de sua carreira.

Questionado sobre o motivo da perda de peso, Jackson respondeu: “Só para poder ser mais ágil e poder me movimentar mais”.

Em termos de velocidade, Jackson registrou nove corridas em suas três primeiras temporadas, nas quais atingiu uma velocidade máxima de 32 km / h ou mais. Nas últimas três temporadas, ele conseguiu apenas uma corrida em que atingiu a velocidade máxima de 32 km/h, e isso não aconteceu na temporada passada.

O wide receiver dos Ravens, Zay Flowers, percebeu a diferença em Jackson imediatamente quando o viu pela primeira vez nesta entressafra, chamando-o de “magro”. O técnico John Harbaugh disse que não está preocupado com a perda de peso de Jackson.

“Acho que é Lamar, ele é um profissional”, disse Harbaugh. “Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe onde quer chegar com isso. Minha preocupação é que ele esteja em forma, na melhor forma de sua vida e esteja trabalhando para isso.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Depois que Jackson levou 38 sacks, o pior de sua carreira, em 2021, ele ganhou até 230 libras na temporada seguinte. Ele caiu para 215 libras na temporada passada, antes de perder mais peso nesta entressafra.

Jackson disse que não conseguia se lembrar da última vez em que se sentiu tão indescritível.

“Já faz tanto tempo”, disse Jackson. “Tivemos COVID que aconteceu conosco; isso nos atrasou um pouco, mas me sinto ótimo agora.

Jackson não acha que a perda de peso terá impacto na forma como ele recebe golpes.

“Sacrificamos nosso corpo em cada jogo [and] práticas”, disse ele. “Acredito que realmente não importa o peso.”