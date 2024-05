Corvos de Baltimore quarterback Lamar Jackson foi enganado em acreditar Zendayaera um megafã de seu companheiro de equipe, wide receiver Zay Flores. O burburinho da Internet começou com um tweet supostamente comovente, mas totalmente fabricado, de uma conta de fã no Xexaltando Flowers como A principal escolha de Zendaya para Jogador Ofensivo do Ano da NFL.

A “citação” afirmava: “Ele simplesmente tem uma certa arrogância e na maneira como joga. Ele é tão divertido de assistir e é difícil imaginar alguém ganhando o OPOY neste momento.“Aproveitando a onda de excitação, uma emoção Jackson não parou para verificar os fatos, em vez disso, ele retuitou e adicionou seu próprio comentário atrevido: “@ZayFlores vamos lá, mande para ela algumas ‘Zendaya Flowers’ awwww, eu absolutamente adorei.”

Mas, tão rápido quanto um soluço, os fãs começaram a coçar a cabeça, imaginando como Jackson poderia cair no elogio falso. Embora fosse tudo diversão e jogos, e Zay Flores ele mesmo se divertiu com isso – respondendo com “Ayy, você é engraçado, mas isso parece bom“- levantou sobrancelhas sobre a rapidez com que a desinformação pode se espalhar, mesmo entre NFL estrelas.

Zendayaum renomado ator e cantor, teve uma breve história com o Corvostendo cantado o hino nacional em um jogo de Ação de Graças em 2013, e houve até algumas brincadeiras atrevidas do cornerback dos Ravens Marlon Humphrey que humoristicamente propôs que ela abandonasse seu namorado, Tom Holanda, para ele. Apesar das risadas, Zendaya continua apenas fã do jogo, sem endossos oficiais ou previsões sobre quem deve levar para casa NFL prêmios.

Enquanto isso, no campo, Zay Flores continuou a impressionar em seu ano de estreia, até mesmo estabelecendo um recorde de franquia para recepções e jardas por um recebedor do primeiro ano, embora sua temporada tenha sido marcada por um desastre crucial no Campeonato AFC jogo contra o Chefes de Kansas City.

No final, o verdadeiro Prêmio de Jogador Ofensivo do Ano frequentou São Francisco 49ers correndo de volta Christian McCaffreyenquanto Jackson acumulava seu segundo prêmio MVPressaltando uma temporada estelar, apesar da dolorosa eliminação dos Ravens nos playoffs.

Quanto a Jackson e o falso fandom de Zendaya? É um lembrete de que até mesmo os heróis do esporte podem ser atacados por notícias falsas.