Lamar Jackson tem data marcada para sua revanche com Patrick Mahomes e é mais cedo do que você esperava

TA abertura da temporada de 2024 da NFL verá o Chefes de Kansas City hospedar o Corvos de Baltimore no que promete ser uma grande ocasião

O Chefes estão tentando vencer o Super Bowl pela terceira temporada consecutiva e o primeiro time que terá a chance de tentar impedi-los é o Corvosque será liderado por Lamar Jackson.

A NFL anunciou a notícia na segunda-feira e o jogo será disputado na quinta-feira, 5 de setembro. Será uma revanche do AFC Championship Game da última temporada, que o Chefes venceu por 17-10.

Eles então derrotaram o São Francisco 49ers no Super Bowl LVIII.

Outro jogo inicial para os Chiefs

O NFL O jogo inicial foi introduzido pela primeira vez na temporada de 2002 e o Chefes tem um recorde de 2-1. Eles foram derrotados na estreia do ano passado por 21 a 20 pelo Leões de Detroitentão mostra que perder o jogo Kickoff não significa que a temporada está condenada.

O Corvos só jogaram um jogo Kickoff uma vez antes e foram derrotados pelo Denver Broncos para iniciar a temporada de 2013.

Os fãs terão que esperar até quarta-feira para que a NFL divulgue toda a programação da nova temporada, mas já há algo pelo que esperar.

Lamar Jackson terá que assumir Patrick Mahomesalguém que ele admitiu no início do ano que não gosta de enfrentar.

“Não gosto nada de competir contra ele” Jackson disse de Mahomes, via The Athletic em janeiro. “Ele é definitivamente um ótimo QB. Definitivamente um membro do Hall da Fama. Isso é óbvio.”