Lando Norris festejou com Travis Kelce e levantou as sobrancelhas com revelações de uma noite selvagem após a vitória na F1

McLaren estrela em ascensão, Lando Norris, chamou a atenção não apenas no Grande Prêmio de Miami mas também na vibrante vida noturna da cidade.

Lando Norris chama Travis Kelce de “um cara incrível”

Depois de conquistar sua vitória inaugural na Fórmula 1 Norris não perdeu tempo mergulhando em comemorações que se estenderam até as primeiras horas da manhã, convivendo com ícones do esporte, incluindo Travis Kelce.

Sobre Domingo noite, o Boate E11EVEN testemunhei uma reunião exuberante de campeões e entusiastas, enquanto Norris e seu colega piloto Max Verstappenjunto com luminares da NBA Lebron James e Kevin Durante estrelas da NFL Monte Tyreek, Patrick Mahomese Travis Kelcedeleitou-se com a euforia do triunfo de Norris.

Em meio às batidas pulsantes e luzes piscantes, Norris irradiou alegria durante toda a noite após seu tão esperado primeira vitória no F1.

Refletindo sobre o momento surreal do encontro com Travis Kelce, Norris Hared, “Ele era um cara incrível”

“Trocamos números e espero poder ir a um jogo um dia. Ele tem quase o dobro da minha altura, mas era uma lenda.”

Esta observação sincera lançou luz sobre a camaradagem que permeou a noite sem dormir dos jovens Fórmula 1 estrela.

Norris rapidamente virando a página para o próximo desafio da F1

No entanto, Norris a celebração não se limitou apenas a locais repletos de estrelas.

O 24 anos fez questão de valorizar o triunfo com McLaren membros dedicados da equipe, reconhecendo seu apoio inabalável ao longo de sua jornada.

“Estou na equipe há 6 anos”Norris comentou, enfatizando o esforço coletivo por trás de seu sucesso.

“Celebrar com eles, porque eles fizeram parte disso tanto quanto eu, tornou tudo ainda mais especial.”

Com apenas um momento de descanso, ele embarcou em um vôo saindo de Miamiuma conclusão adequada para uma celebração turbulenta.

Norris agora tem que mudar o foco para enfrentar os desafios do próximo Grande Prêmio da Emília Romagna no Ímola neste fim de semana, na esperança de continuar com seu sucesso recente.