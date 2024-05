Las Vegas Aces continua sendo o favorito da WNBA em 2024, mas tem trabalho a fazer

LAS VEGAS – Os jogadores do Aces ficaram surpresos. Eles se perguntaram por que a técnica Becky Hammon não estava ainda mais irritada.

Não é que Hammon não tenha ficado irritado com a derrota de terça-feira por 98-88 em casa para o Phoenix Mercury – um azarão de 13,5 pontos. Ela era. Mas ela previu tudo isso.

“Não funciona você ligar um botão, depois de estar separado por seis a sete meses, e você é o mesmo time que era em outubro passado”, disse Hammon à ESPN, referindo-se ao pico que os Ases alcançaram quando venceram seu segundo campeonato WNBA consecutivo no outono de 2023.

“Começamos a entender que temos uma base muito boa, mas depois temos que nos estabelecer nessa base. No momento, o que estou vendo são sete ou oito identidades diferentes ao longo do jogo. estamos em ambos os lados.”

Antes da derrota de terça-feira, os Ases novamente pareciam o melhor time da liga e podem ser o desafio mais difícil até agora quando a escolha número 1 do draft Caitlin Clark e o sem vitória Indiana Fever chegarem à cidade no sábado. Mas Las Vegas – que perdeu apenas duas vezes em casa na temporada passada – tem alguns ajustes a fazer.

“Sinto que estávamos flertando com L’s, como diria Becky”, disse o atacante A’ja Wilson na entrevista coletiva pós-jogo de terça-feira, quando Las Vegas caiu para 2-1. “Precisávamos disso. Este foi um bom teste para nós. Dê muito crédito ao Phoenix… mas ainda não chegamos lá. Vou tentar nos dar um pouco de graça porque é isso, Jogo 3? “

Sim, ainda estamos no início do calendário de 40 jogos da temporada regular da liga, mas os Ases – que estiveram invictos em casa na temporada passada até agosto – já identificaram vários problemas.

“Às vezes temos vislumbres”, disse Wilson sobre o quão bons os Ases podem ser. “Mas, de todo o coração, precisamos melhorar.”

Aqui está uma olhada no que há de bom e de ruim até agora no time escolhido por muitos para conquistar o título da WNBA pela terceira temporada consecutiva.

Ases sentem falta de Chelsea Gray – e não apenas no ataque

Gray, MVP das finais da WNBA de 2022 e uma das melhores armadoras da liga, não jogou nesta temporada enquanto continua a se recuperar de uma lesão no pé sofrida no jogo 3 das finais da WNBA em outubro de 2023. Gray disse à ESPN na semana passada que ela vai voltar, mas não tem pressa porque quer estar disponível para o longo prazo nesta temporada.

Gray teve médias mais altas na carreira de 15,3 pontos e 7,3 assistências em 2023. Tanto seus companheiros de equipe quanto Hammon disseram que os Ases são menos organizados no ataque sem Gray na quadra. Mas Las Vegas também sente a ausência de Gray do outro lado.

“Sentimos falta da expectativa dela”, disse Hammon. “Se ela fosse uma jogadora de futebol na defesa, ela seria uma segurança ou defesa que leria e jogaria. Ela pode ler os ataques e separá-los. Ela usa ângulos e seu cérebro para causar o caos.”

O ataque dos Aces continua a ser um dos melhores da WNBA

jogar 2:03 Cobre estrela como derrota de Mercúrio para Ases Kahleah Copper marcou 37 pontos na vitória do Phoenix Mercury por 98-88 sobre o Las Vegas Aces.

Na temporada passada, os Ases tiveram média de 92,8 PPG, a melhor da liga. Mesmo sem Gray, eles estão agora com média de 88,7, o segundo na WNBA – e também teriam ficado em segundo lugar nas estatísticas finais do ano passado. Não há muita queda.

No entanto, a porcentagem de arremessos de campo dos Ases agora é a nona na liga, com 41,9, em comparação com terminar em primeiro na temporada passada, com 48,6%. Isso mostra o quanto Gray contribui para a eficiência. Mesmo assim, os Ases somaram 89, 89 e 88 pontos.

Na última temporada, Wilson e os guardas Gray, Jackie Young e Kelsey Plum tiveram média de pontuação de dois dígitos, liderados pelos 22,8 de Wilson. Atualmente, Wilson, Young e Plum têm média de pelo menos 21 PPG. Young (8,3) e Plum (5,0) lideram os Ases em assistências.

Center Kiah Stokes começou a segunda metade da temporada passada depois que Candace Parker se machucou. Stokes, muito mais conhecida por sua defesa, teve média de 2,2 PPG e acertou cinco pontos de 3 em 40 jogos em 2023. Até agora, em 2024, ela está com 5,7 PPG e já fez quatro 3s.

A atacante Alysha Clark, a sexta mulher do ano da WNBA na temporada passada, está começando agora na ausência de Gray. Ela tem uma média de 8,3 PPG em comparação com 6,7 no ano passado. E a central Megan Gustafson, que estava no Phoenix em 2023, sai do banco para Las Vegas por 5,0 PPG.

“Oitenta e oito pontos são suficientes para vencer um jogo”, disse Hammon na terça-feira. “Eu realmente não me importo com o ataque agora. Você joga na defensiva e depois conversaremos sobre o ataque.”

A defesa de Las Vegas precisa de trabalho

jogar 1:18 A’ja Wilson perde 30 pontos na primeira vitória dos Aces na temporada A’ja Wilson busca 30 pontos para impulsionar os Ases a superar o Mercury por 89-80 no primeiro jogo da temporada.

Os Ases não estão jogando o tipo de defesa que produziram nas últimas duas temporadas do campeonato. Eles permitiram aos adversários 86,7 PPG, que ocupa o 10º lugar na liga. Na temporada passada eles permitiram 80,3 pontos por jogo.

Novamente, são apenas três jogos, sendo que dois deles foram contra o Mercury (o outro foi contra o Los Angeles Sparks). Mas Hammon está preocupado.

“Não quero ver 98 pontos conquistados em nossa quadra”, disse ela na terça-feira. “Não estávamos presos e prontos para partir. Posso dar-lhes o melhor plano de jogo do mundo ou o pior – o que eles investiram é o que vão obter com isso. A certa altura, você tenho que dizer: ‘OK, vou impedir meu homem’.

“Temos quatro dos melhores jogadores defensivos da liga. São dois jogos consecutivos em que considero que não fomos muito bons defensivamente.”

Wilson, que foi o Jogador Defensivo do Ano da WNBA nas últimas duas temporadas, foi igualmente contundente.

“Temos o suficiente no lado ofensivo”, disse ela. “É a defesa que pode nos fazer ou nos destruir.”

Fundação está preparada para o sucesso futuro

Questionado sobre por que os Ases foram tão difíceis de vencer nas últimas duas temporadas, Hammon riu e disse: “Tenho jogadores realmente bons”.

Mas então ela explicou o que funcionou para Las Vegas – e por quê – desde que chegou em 2022.

“O sistema que implementamos pode suportar as dificuldades”, disse Hammon. “Se você tem uma base ruim, nos momentos mais difíceis ela irá desmoronar. Queremos estar tão fundamentados em quem somos, como fazemos as coisas e ter uma comunicação clara. Quero que cada jogador saiba exatamente qual é o seu papel e qual é a expectativa dela. E então posso responsabilizá-los.”

Três escolhas consecutivas em primeiro lugar no draft – Plum (2017), Wilson (2018) e Young (2019) – foram o núcleo da construção do campeonato, junto com Gray, que veio para Las Vegas como agente livre em 2021. Os Ases chegaram às semifinais em 2019, às finais da WNBA em 2020 e às semifinais em 2021. O técnico / gerente geral Bill Laimbeer montou o núcleo dos Ases de 2018-21, depois que a franquia se mudou de San Antonio para Las Vegas em 2018, tendo estado no playoffs apenas uma vez nas cinco temporadas anteriores.

Quando Hammon assumiu o cargo de técnico do Aces em 2022, após oito anos como assistente da NBA em San Antonio, ela trouxe um sistema ofensivo que valorizava mais o arremesso de 3 pontos para complementar Wilson por dentro. Tem funcionado, conseguindo dois campeonatos consecutivos para os Ases. Wilson, Gray e Young assinam contrato até 2025; Plum será um agente livre após esta temporada.

Stokes, que foi dispensado pelo New York Liberty em junho de 2021, assinou poucos dias depois com o Las Vegas e tem sido um trunfo para os Ases desde então. Clark, que já tinha experiência em campeonatos com o Seattle Storm, assinou com os Aces no ano passado.

Hammon pressionará os Ases para continuarem trabalhando em sua melhor versão sem Gray, o que tornará as coisas ainda mais tranquilas quando ela retornar.

“Nosso grupo principal está testado em batalha. Já passamos por muitas situações e não entramos em pânico. Sem o Chelsea, não haverá jogos descontrolados. Não vamos vencer por 20, 25 . Nossa margem de erro é menor. Ainda não parecemos ‘nós’, mas é por isso que nosso trabalho prático é tão importante.”