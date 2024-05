LeBron James aparece para assistir o filho Bronny no draft da NBA

CHICAGO – O famoso pai de Bronny James esteve presente na quarta-feira para vê-lo jogar no Draft Combine da NBA.

LeBron James apareceu vestindo um moletom preto e sentou-se na segunda fila para a segunda e última partida de Bronny no Combine.

Líder de pontuação na carreira da NBA, sua esposa e filha eram espectadores frequentes dos jogos de Bronny no sul da Califórnia na temporada passada. LeBron disse repetidamente que gostaria de fazer parceria com seu filho. O quatro vezes MVP e quatro vezes campeão da NBA acaba de completar sua 21ª temporada e pode se tornar um agente livre se cancelar seu contrato com o Los Angeles Lakers. Mas ele também disse, após uma derrota no final da temporada para o Denver, que “não tem pensado muito ultimamente” em jogar ao lado de seu filho.

Bronny está decidindo se vai se tornar profissional depois de uma temporada na faculdade. Ele se declarou a favor do draft e entrou no portal de transferências em 5 de abril.

Bronny era um dos principais candidatos do país quando decidiu ficar perto de casa e se comprometeu com a USC em maio passado, saindo da Sierra Canyon School, nas proximidades de Chatsworth. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado no verão passado.

Ele teve uma parada cardíaca por causa de um defeito cardíaco congênito durante um treino de basquete na USC no final de julho e precisou de uma cirurgia. Ele perdeu o primeiro mês da temporada. Ele teve média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências em 25 jogos pelos Trojans.