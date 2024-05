LeBron James ignora Caitlin Clark e Angel Reese e faz um gesto inesperado para A’ja Wilson: Por quê?

A’ja Wilson continua sendo um dos talentos de destaque na WNBA, liderando recentemente o Ases de Las Vegas ao seu segundo campeonato consecutivo. Suas conquistas conquistaram amplo apoio, inclusive de lendas da NBA Lebron James.

Enquanto o Ases embarcar em sua jornada para alcançar a terceira turfa da WNBA, eles continuam a funcionar como uma máquina bem lubrificada. Com Wilson liderando o ataque, as perspectivas da equipe de manter a forma no campeonato parecem promissoras.

Charles Barkley teme por Caitlin Clark sobre decisão da WNBAParker Johnson

Enquanto isso, o Lebron James marca fez parceria com Wilsonque usava o LeBron 21 PE durante sua estreia na WNBA em 2024 contra o Fênix Mercúrio em 14 de maio. LeBron ampliou a empolgação ao mostrar os sapatos em sua história no Instagram.

Depois de mais de um ano de trabalho de design, a Nike anunciou Wilson como seu mais novo atleta com um calçado exclusivo.

“Tem sido incrível trabalhar com a Nike em direção ao sonho de ter minha coleção e é realmente uma honra dar o próximo passo e me tornar um atleta com assinatura da Nike”, disse. Wilson disse em um comunicado de imprensa.

“Do meu logotipo ao visual do sapato e das peças da coleção, trabalhamos para garantir que cada detalhe esteja perfeitamente sintonizado com meu jogo e estilo.”

Brilhou na quadra

O desempenho de Wilson na quadra foi excelente. Ela liderou o Ases para uma vitória por 89-80 sobre o Mercúriocontribuindo com 30 pontos, 13 rebotes e cinco assistências.

Seu domínio era evidente e ela parecia excepcional na quadra, não apenas por causa do calçado. Jackie Jovem também teve um impacto significativo, marcando 23 pontos, enquanto Kelsey Ameixa somou 19 pontos para garantir a vitória.