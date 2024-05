LeBron James já escolheu seu treinador para o Lakers para substituir Darvin Ham

Adepois de ser eliminado do Eliminatórias da NBAo Los Angeles Lakers estão prestes a fazer uma mudança de treinador, com o treinador principal Presunto Darwin supostamente definido para deixar a equipe. Enquanto as notícias de presuntoA saída iminente de Georges provocou especulações sobre possíveis substitutos, um nome se destaca.

“A última coisa que ouvi é que o plano ainda é seguir em frente Presunto Darwin em algum momento, provavelmente até o final da semana, potencialmente já amanhã, então a busca pelo treinador principal começará”, Jovan Buha do The Athletic disse em uma aparição recente em um podcast.

LeBron James assusta mulher na quadra que o chamava de gentil

“Já comecei a ouvir alguns nomes de pessoas diferentes.”

O treinador que LeBron escolheu

Fontes sugerem que Lakers Super estrela Lebron James está particularmente interessado em trazer seu ex-chefe, Clippers de Los Angeles treinador principal Você Loudo outro lado da cidade para liderar o Lakers.

“Existem muitos fatores aí, Ty está sob contrato, mas se o Tosquiadeiras decidirem que precisam de algumas mudanças, ele pode ser uma das mudanças”, disse um executivo da liga à Heavy Sports.

“LeBron pode ser um agente livre. Se Ty está por aí, está bem claro que é quem LeBron quer.”

Com James definido para entrar na agência gratuita neste verão, sua influência dentro da organização não pode ser subestimada. A perspectiva de Lue juntando-se ao Lakers adicionou outra camada de intriga ao James‘ planos futuros e a situação do treinador da equipe.