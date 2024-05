LeBron James parece estressado enquanto a esposa Savannah vasculha seu telefone e ele não consegue escapar da situação

Lebron James e a esposa dele, Savana Jamesparticipou de um Eliminatórias da NBA jogo pelo seu ex-time, o Cavaliers de Cleveland. Enquanto estavam em seus assentos na quadra, câmeras de transmissão capturaram uma cena que se tornou viral nas redes sociais como Savannah colocou LeBron na berlinda enquanto olhava em seu telefone.

Savannah olha no telefone de LeBron

Como vídeo do Maior artilheiro de todos os tempos da NBA varrido mídia socialas pessoas enlouqueceram com teorias sobre a interação desconfortável entre Rei James e sua rainha.

“Savannah fazendo LeBron ler suas mensagens, estou chorando”, disse um post no Twitter/X que acumulou mais de 35.000 curtidas e mais de 4 milhões de visualizações.

“Lebron entediado lá fora”, dizia a legenda da postagem original do BrickWrld, refletindo a natureza da série Cavs contra o celtas de Bostonque coloca o ex-time de James em um buraco de 3 a 1 após a derrota da noite passada em Cleveland.

Fora de temporada estressante de LeBron James

Tem havido muitos tópicos circulando Lebron James desde o Los Angeles Lakers foram eliminados dos playoffs. Enquanto alguns encrenqueiros da Internet tentaram pintar isso como LeBron estava escondendo algo de Savannah em seu telefonepoderia ter sido qualquer coisa.

Ele poderia estar no telefone assistindo Desempenho estelar de Bronny James no NBA Combineou talvez enviando mensagens de texto JJ Redick sobre o trabalho de treinador principal do Lakersou talvez apenas verificando se Bryce James escapou de casa de novo.

Não importa o que LeBron esteja realmente estressado no vídeo, o mundo do basquete não vai parar as especulações até que ele faça a jogada crucial decisão sobre sua opção de jogador de $ 54,1 com o Lakers neste verão.