LeBron James pode chocar a NBA novamente com decisão pendente de agente livre

Tele Cavaliers de Cleveland e a Los Angeles Lakers agora têm algumas coisas em comum. Ambas as equipes saíram do NBA playoffs depois de perder uma série em cinco jogos – embora o Cavaleirosao contrário do Lakers, chegou ao segundo turno. E ambas as equipes podem estar lutando para convencer um jogador para onde ele deveria levar seus talentos para 2024/25.

Lebron James tem uma história com Cleveland, forjado em duas passagens memoráveis ​​pelos Cavaliers. E ele também se tornou um ícone do Lakers depois de liderar a franquia ao campeonato em 2020, quatro anos depois de ganhar um ringue em Cleveland. É realmente possível que o rei poderia fazer um retorno sensacional para a terra este Verão?

Parker Johnson

Torcedores aproveitam a saída do Cleveland nos playoffs

A temporada 2023/24 dos Cavaliers terminou na noite de quarta-feira com uma derrota por 113-98 para o celtas de Bostonque passou para o Finais da Conferência Leste. Mudanças são esperadas em Cleveland nesta entressafra, mesmo após o Cavalos passou da primeira rodada pela primeira vez desde LeBron partiu para Os anjos em 2018. O futuro do treinador principal JB Bickerstaff está sob escrutínio, enquanto a franquia provavelmente manterá um dos Dario Guirlanda e Donovan Mitchell – provavelmente negociando o outro.

Proprietário dos Cavaliers Dan Gilberto levou para X (anteriormente Twitter) na noite de quarta-feira para falar sobre seu orgulho por este time de Cleveland, mas fãs oportunistas – muitos dos quais viram LeBron no jogo 4 desta série – aproveitaram a oportunidade para implorar Gilberto para se reconectar com James e trazê-lo de volta neste verão.

As especulações sobre o futuro de James estão esquentando mais uma vez depois que o Lakers foi eliminado na primeira rodada dos playoffs pelo Nuggets de Denver. James provavelmente recusará sua opção de jogador para a próxima temporada e será free agency depois de seis anos em Los Angeles – e mesmo que a expectativa seja de que o jogador de 39 anos acabe concordando com novos termos com o Lakers, ainda não se sabe. vi o quanto a franquia pode melhorar após demitir o técnico Presunto Darwin no início deste mês.

Com qualquer um Festão ou Mitchell pronto para ficar, e emergindo jovem grande homem Evan Mobley preparado para outro salto na próxima temporada, talvez LeBron esteja de olho em uma última dança com o time de sua cidade natal.