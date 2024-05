Leeds 4-0 Norwich City (16 de maio de 2024) Análise do jogo

O Leeds United está a uma vitória do retorno imediato à Premier League.

Uma goleada por 4 a 0 sobre o Norwich em Elland Road na quinta-feira garantiu ao Leeds uma viagem ao Estádio de Wembley para a final dos playoffs do campeonato da segunda divisão. As equipes empataram em 0 a 0 na primeira mão em Norwich, no domingo, então o Leeds avançou por 4 a 0 no total.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

O Leeds, que pertence à 49ers Enterprises, com sede em São Francisco, foi rebaixado da Premier League na temporada passada depois de terminar em penúltimo lugar.

O clube ficou em terceiro no final da temporada regular do campeonato, atrás de Leicester e Ipswich, que ganharam promoção automática.

O Leeds enfrentará o West Bromwich Albion ou o Southampton na final dos playoffs em 26 de maio. Eles também empataram em 0 a 0 na primeira mão e jogarão a partida de volta na sexta-feira.

Ilia Gruev, Joël Piroe e Georginio Rutter marcaram pelo Leeds antes do intervalo e Crysencio Summerville marcou o quarto aos 68 minutos para a equipe comandada por Daniel Farke, que levou o Norwich à promoção em 2019 e 2021.

O golfista americano Justin Thomas, que é um investidor minoritário em Leeds junto com o colega jogador do PGA Tour e amigo Jordan Spieth, disse que assistiria à partida depois de completar sua primeira rodada no PGA Championship em Valhalla.