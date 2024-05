Lembra-se do miserável abril de Aaron Judge? História antiga

NOVA IORQUE – Apesar de todos os dados disponíveis para analisar os jogadores e eventos no diamante, às vezes a razão pela qual um batedor sai abruptamente de uma crise é elementar. Pelo menos foi para Aaron Judge, atualmente o rebatedor mais quente do planeta.

“Acho que não estou perdendo a bola”, disse Judge com uma risada. “Quando estou acertando um arremesso, tentando acertar o cano, e está funcionando agora.”

Judge possuía uma média de rebatidas de 0,197 e 0,725 OPS após um oh-fer na derrota em 2 de maio. Embora os Yankees tivessem 20-13, impulsionados por uma das equipes de arremessadores mais mesquinhas dos majores e pelas façanhas quase diárias do estreante Juan Soto, O abril surpreendentemente lento de Judge dificilmente passou despercebido. Desde então, porém, Judge voltou a ser seu típico MVP – ele foi nomeado Jogador da Semana da Liga Americana na segunda-feira – enquanto os Yankees, como resultado, alcançaram outro nível, vencendo 13 dos últimos 16 jogos.

Judge está rebatendo 0,436 com sete home runs, 10 duplas e 15 caminhadas nesse trecho. Sua porcentagem na base desde 3 de maio é de 0,563. Sua porcentagem de rebatidas é 1.000. Faça as contas e seu OPS é 1.563, aumentando seu total de temporada em 263 pontos – de 0,725 para 0,988 – em menos de três semanas.

Aaron Boone geralmente percebe algo – um swing, uma rebatida, uma sessão de treino de rebatidas – que indica que Judge está prestes a sair de uma crise. Mais de seis temporadas em torno de um jogador tornam isso quase uma segunda natureza. Mas se houve um momento que ajudou a desencadear esta explosão recente – em que Judge lançou vários mísseis profundamente na grama externa – se não nas arquibancadas – seu empresário não percebeu.

“Não desta vez”, disse Boone.

O juiz desencadeou um ataque que já havia lutado contra a inconsistência, mesmo quando a equipe encontrou maneiras de vencer. Os Yankees, depois de terem sido eliminados cinco vezes nos primeiros 30 jogos, marcaram pelo menos cinco corridas em oito dos últimos 15 jogos sem ficar sem gols. A produção de Judge elevou o Yankees de um time com um início surpreendente sem o ás Gerrit Cole para um clube dominante com o segundo melhor recorde nas grandes ligas. Os Yankees, com o juiz arrecadando novamente, parecem os Yankees novamente.

“Eu sei que as pessoas estavam fazendo perguntas sobre seu início de ano”, disse o titular dos Yankees, Nestor Cortes. “Mas sabemos que basta um golpe do taco para ele virar e foi exatamente isso que ele fez. Então, estamos felizes que ele esteja acertando a bola e acertando bolas fortes.”

Durante todo o mês de abril, Judge foi o rebatedor mais examinado nas majors. Suas mãos estão muito altas em sua postura? Ele está caindo demais com seu swing? Por que ele não está eliminando erros?

Havia perguntas válidas sobre sua saúde. Antes do treinamento de primavera, Judge reiterou que seu dedão do pé direito exigirá “manutenção constante” pelo resto de sua carreira, depois que ele rompeu um ligamento e bateu na parede do Dodger Stadium na temporada passada. Em março, ele sentiu dores abdominais suficientes para fazer exames, mas nenhum dano estrutural foi descoberto. Ele logo voltou e estava pronto para o início da temporada. Ele enfatizou que estava saudável, mas as conversas persistiam mesmo enquanto ele jogava todos os dias.

O tempo todo, disse Boone, o comportamento de Judge permaneceu inalterado.

“Você nunca saberia se ele tem uma série em que ele briga ou uma semana em que ele briga ou uma semana em que ele está fazendo as coisas que está fazendo agora”, disse Boone. “Ele é realmente consistente em quem ele é e no que apresenta. Eu diria que ele é o melhor que já vi nisso.”

No final das contas, Judge atribuiu seu frígido abril à incapacidade de capitalizar os erros. Muitas vezes ele cometia falta ou rebatia em arremessos que está acostumado a martelar. Ele ainda fazia caminhadas e acertava seis home runs, mas não estava clicando. O fundo do poço chegou em 20 de abril, quando ele rebateu quatro vezes em quatro rebatidas e ouviu vaias da torcida local.

Isso parece ter sido há muito tempo. Ele lidera a Liga Americana com 16 duplas. Suas 39 caminhadas são as maiores nas majors. Ele está empatado em quarto lugar com Shohei Ohtani com 13 home runs e é o quinto no wRC+ (177).

A página do Judge Baseball Savant, de um azul gelado até abril, sangra vermelho novamente. Ele lidera os principais em velocidade média de saída, taxa de barril e porcentagem de impactos fortes. Ele quebrou uma bola de beisebol de 473 pés, a mais longa dos campeonatos desta temporada, a 185,7 mph, e quebrou outra de 467 pés a 113 mph este mês. Ele não está apenas causando danos, ele está atacando arremessos.

Soto tem sido tudo o que os Yankees queriam. Giancarlo Stanton está até agora se recuperando fortemente de uma esquecível campanha de 2023. Mas ninguém nas majors está infligindo mais danos do que Judge. Ele eletrizou o ataque agora batendo nos arremessadores diariamente – por, como ele diz, não errar a bola.

“Estamos chegando lá”, disse Judge.