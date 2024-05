Lennox Lewis flerta com retorno do boxe: ‘O dinheiro fala’

Blendas do boi parecem se recusar a pendurar as luvas para sempre Lennox Lewis, o último campeão indiscutível dos pesos pesados, sugeriu a possibilidade de retornar aos ringues – se o preço for justo. O ícone do boxe britânico, que aposentado em 2004 depois de triunfar Vitali Klitschkoestá agora contemplando um retorno inspirado pelas recentes aventuras de seus colegas de volta ao círculo quadrado.

Luís58, observou de perto outros grandes nomes do boxe como Mike Tyson e Evander Holyfield fez com que as manchetes, embora controversas, retornassem ao boxe. Essas reviravoltas despertaram seu interesse em potencialmente calçar as luvas mais uma vez. Falando com O guardiãoLewis brincou brincando, “Eu não sou nenhum tolo. Para mim, o dinheiro fala, os touros caminham… É isso que estou dizendo. Eu consideraria isso 100 por cento.”

O nocaute brutal de Joe Frazier sobre Lennox Lewis na luta de boxe que nunca aconteceu

Apesar de estar fora da competição profissional há quase duas décadas Luís mantém um estilo de vida ativo que o mantém em boa forma para lutar, ainda que com um toque de humor em sua rotina. “Corri cinco milhas esta manhã, nadei algumas distâncias, 100m. Aí acordei e tomei um banho“, ele compartilhou com uma risada.

Várias lendas do boxe estão de volta… é tudo uma questão de dinheiro ou outra coisa?

A comunidade do boxe testemunhou recentemente Campo Santo, aos 61 anos, sofre uma derrota rápida contra o ex- Campeão do UFC, Vitor Belfort em setembro de 2021. Enquanto isso, Mike Tysono antigo adversário de Lewis, está se preparando para uma luta interessante contra o polêmico YouTuber que virou boxeador Jake Paulo. Essa luta, marcada para 20 de julho no Texas, apresenta uma impressionante diferença de idade de 31 anos entre os concorrentes.

Luís manifestou a sua preocupação Paulodado O poder duradouro de Tyson e técnica. “Estou preocupado com Jake Paul. Tyson ainda sabe socar, como você pode ver quando ele está batendo em um saco,“Lewis comentou.”Se Jake Paul for atingido por um desses socos, ele vai sentir. Eu sei que Jake Paul não quer ser atropelado.”

Mike Tyson enlouquece em novo vídeo antes da luta com Jake PaulParker Johnson

À medida que a especulação aumenta O retorno potencial de Lewis, o mundo do boxe está cheio de expectativa. Poderia o campeão dos pesos pesados ​​ser a próxima lenda a voltar ao ringue para mais uma dança sob as luzes? Só o tempo – e talvez um salário robusto – dirá.