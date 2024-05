Lenny Kravitz revela sequência de 9 anos de celibato, em jornada espiritual

Refletindo sobre a infidelidade, Lenny disse O guardião seu pai previu que ele acabaria vivendo o mesmo estilo de vida, e isso acabou sendo verdade. Depois de seu casamento com Lisa Bonet desmoronou em 1991, Lenny reconheceu que começou a agir como um jogador.

Depois que o casamento do notório galã com Bonet terminou, ele encantou Hollywood… continuando a namorar Vanessa Paradis. Ele estava até envolvido em bombas Adriana Lima dar Nicole Kidman antes que as coisas fracassassem.