Lenny Kravitz será a estrela do show na final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Real Madrid

AEu gosto de músicos Lenny Kravitzvencedor de quatro prêmio Grammy de melhor artista solo de rock masculino entre 1999 e 2002, será a atração principal do show no Final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Real Madrid no dia 1º de junho, no Estádio de Wembley, em Londres.

“Sinto-me verdadeiramente energizado. Será um evento muito emocionante antes de uma final que significa muito para todos. É uma desculpa perfeita para nos reunirmos e desfrutarmos de música”, disse o cantor cuja carreira já se estende por três décadas.

Durante esse tempo, Kravitz lançou 11 álbuns e vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo.

Kravitz pronto para trazer energia para o palco

“A final da Liga dos Campeões será encabeçada por uma lenda da indústria musical que acrescenta dinamismo e energia ao espetáculo”, disse Guy-Laurent Epstein, Diretor de marketing da UEFA.

Tendo atuado por todo o mundo, o norte-americano foi recentemente galardoado com o “Music Icon Award” em 2024 pelo “People’s Choice Awards”.

Ele também foi homenageado com um estrela na Calçada da Fama de Hollywood no início deste ano.