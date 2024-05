Leões fazem de Jared Goff o segundo quarterback mais bem pago da NFL com grande extensão de contrato

Tele Leões de Detroit garantiram o quarterback do futuro, Jared Goff, com uma extensão de contrato recorde. O acordo, supostamente avaliado em US$ 212 milhões em quatro anos, com US$ 170 milhões garantidos, torna Goff o jogador mais bem pago do Leões história e o segundo quarterback mais bem pago do mundo NFLapenas atrás Joe Burrow do Cincinnati Bengals.

Goffa ex-escolha número 1 geral, provou seu valor desde que ingressou no Leões em uma negociação que enviou Matheus Stafford para o Rams de Los Angeles. Goff desempenho ajudou o Leões estabeleceu um recorde da franquia para o maior número de vitórias em um período de duas temporadas e empatou o recorde de mais vitórias em uma única temporada.

Na temporada passada, ele levou o time a duas vitórias nos playoffs, ao título da primeira divisão em mais de três décadas e ao primeiro Jogo do campeonato NFC aparição desde 1991.

Em suas três temporadas com o Leões, Goff passou por mais de 12.000 jardas e 78 touchdowns com apenas 27 interceptações. Seu sucesso solidificou seu lugar como o Leões quarterback da franquia e uma peça-chave de seu sucesso futuro.

Os Leões estão pensando no futuro

O Leões decisão de assinar Goff a uma extensão tão lucrativa sublinha a sua confiança nas suas capacidades e o seu compromisso em construir uma equipa vencedora à sua volta. Com Goff bloqueado a longo prazo, o Leões estão preparados para continuar sua trajetória ascendente e competir no mais alto nível no NFL.

Adicionalmente, Goff a extensão faz parte de uma estratégia mais ampla dos Leões para garantir jogadores importantes para o futuro. Amplo receptor Amon-Ra St. e ataque ofensivo Penei Sewell também recebeu prorrogações de contrato nesta entressafra, solidificando ainda mais a essência do time.

No geral, o Leões investimento em Goff demonstra sua crença de que ele é o quarterback que pode levá-los ao sucesso futuro. Com um elenco talentoso e uma comissão técnica comprometida, o Leões estão otimistas sobre o que o futuro reserva Goff liderança.