Leon Edwards descarta ‘incômodo’ Belal Muhammad antes do UFC 304: ‘Ele é muito fácil de acertar’

Leon Edwards está pronto para superar Belal Muhammad e seguir para o resto de seu reinado pelo título dos meio-médios.

Edwards defende seu título contra Muhammad na luta principal do UFC 304, no dia 27 de julho, na arena Co-op Live, em Manchester. A luta está sendo preparada há muito tempo, com Muhammad atacando Edwards implacavelmente através da mídia, pedindo sua disputa pelo título. Agora que finalmente chegou, Edwards está igualmente animado, porque ele pode finalmente seguir para outros negócios.

“Cem por cento, o cara tem sido um incômodo nas redes sociais há mais tempo”, disse Edwards na segunda-feira. A hora do MMA quando questionado sobre sua empolgação pelo UFC 304. “Então, 100 por cento. Já faz algum tempo que venho tentando lutar contra Belal. me pediram [UFC] 300, eu disse sim para todos. Três oponentes disseram que sim. Eu até disse: ‘E Belal?’ E eles disseram: ‘Não. [Laughs.]’Não era uma opção.

“Eu pensei, vou lutar com qualquer um, porque sei que o card é muito grande. Teria sido ótimo para minha carreira. Então eu lutaria com quem quer que estivesse. E depois [Islam Makhachev, Shavkat Rakhmonov, and Khamzat Chimaev] disse não, eu pensei, ‘E Belal?’ Eles não consideraram isso. Então, é o que é.”

Edwards e Muhammad têm alguma história, já que os dois lutaram entre si há três anos em um evento Fight Night em Londres. Essa luta terminou em circunstâncias infelizes, quando uma cutucada de Edwards impediu Muhammad de continuar, levando a um no-contest. Muhammad fez lobby por uma revanche imediata, mas em vez disso Edwards partiu em busca do título, reivindicando o cinturão e defendendo-o duas vezes. Enquanto isso, Muhammad venceu cinco vitórias consecutivas no meio-médio e pediu incansavelmente sua revanche, garantindo sua própria vitória e destruindo Edwards a cada passo. Mas Edwards não vê isso.

“Quando Belal fez isso com alguém?” Edwards disse, rindo da conversa fiada de Muhammad. “Ele está apenas conversando. Vou deixá-lo falar e fazer seus pequenos memes e seus pequenos tweets, mas todo mundo sabe que ele não está no meu nível. Esses são apenas os fatos. Ele melhorou. Eu também. O jogo tem níveis e eu realmente acredito que estou níveis acima dele. Em julho, vou mostrar isso.

E pretende fazê-lo de forma espetacular. Se houve um golpe em Edwards durante sua carreira no UFC, foi a falta de finalizações. Edwards somou apenas quatro finalizações em suas 14 vitórias no UFC, mas “Rocky” pretende aumentar esse número em julho.

“Eu preciso de um acabamento. Sinto que qualquer coisa que não seja uma finalização não é suficiente”, disse Edwards. “Toda essa merda que esse cara falou nas redes sociais, os malditos Tweets, as camisetas, ele merece. Ele merece uma surra. Eu sinto que ele vai levar uma surra. Nunca perdi uma luta no Reino Unido. Nunca perdi em casa. Trago comigo essa confiança, trago comigo a confiança de ser um campeão, e ele é muito fácil de acertar. Ele pode melhorar o quanto quiser, é muito fácil de acertar. A cabeça dele está bem ali. Ele simplesmente está lá e vai levar muitos golpes. Eu quero levá-lo para sair.

Feito isso, vamos para novos negócios.

Com apenas 32 anos, o terceiro lutador peso por peso do mundo, segundo o MMA Fighting Global Rankings, diz que está apenas começando.

“Eu sinto que tirei Belal do caminho – toda a fase do wrestling está acontecendo”, disse Edwards. “Era [Kamaru] Usman, então foi Colby [Covington], então foi ele. … O resto são atacantes, o que é adorável. Tire esses lutadores do caminho e continue com minha carreira. Sinto que tenho muito mais o que fazer. Eu realmente sinto que ainda não fiz nada e há muito mais que quero realizar e fazer neste esporte. Estou focado e motivado e mal posso esperar para conseguir isso.”