Lerone Murphy pune Edson Barboza e vence por decisão desequilibrada na luta principal do UFC Vegas 92

Lerone Murphy não finalizou, mas aplicou uma punição violenta ao longo de 25 minutos para vencer Edson Barboza na luta principal do UFC Vegas 92.

O lutador britânico apresentou um ataque de boxe disciplinado, mas devastador, que golpeou Barboza de um lado a outro do octógono. Houve vários momentos em que parecia que Murphy poderia finalizar, mas Barboza continuou encontrando uma maneira de sobreviver, apesar de absorver uma quantidade obscena de golpes durante a luta de cinco assaltos.

Quando acabou, os juízes marcaram a disputa por 50-45, 50-45 e 49-46 para Murphy, que permanece invicto com sua maior vitória até o momento sobre um competidor veterano.

“Eu vim aqui para morrer”, gritou Murphy após sua vitória. “Eu vim aqui para uma guerra. Arrumei todas as minhas coisas no hotel. Eu nem sabia se voltaria para casa. Era para isso que eu estava vindo.

“Tive o caminho mais difícil até aqui. Eu coloquei o trabalho, continue subindo. Não estou realmente preocupado com a classificação, só estou tentando chegar a esse título. Acabei de eliminar uma lenda, o Edson Barboza, que vinha de duas vitórias seguidas. Eu mereço o reconhecimento agora. Estive lá com os melhores dos melhores. Acabei de mostrar meu valor. Eu vou ser campeão. Simples.”

A estratégia de trocação de Murphy valeu a pena ao longo da luta, pois ele liderou com um grande soco e ao mesmo tempo fez Barboza morder suas fintas. Barboza conseguiu revidar com alguns de seus chutes característicos que atingiram a perna dianteira de Murphy no início, mas Murphy permaneceu paciente com suas combinações e passou pela defesa de Barboza com regularidade, abrindo um corte no nariz de Barboza enquanto o brasileiro lutava para evitar as combinações de Murphy. .

Pouco antes do final do primeiro round, Barboza escorregou no chão depois de tentar acertar uma joelhada, mas quando Murphy pulou em cima dele, Barboza desarrolhou um chute feio. O chute acertou Murphy no rosto e ele ficou claramente abalado ao voltar para o canto.

“Foi um chute certeiro, foi bom”, disse Murphy sobre o chute.

No reinício, Murphy começou a deslizar a mão direita pela defesa de Barboza, mas Barboza rapidamente respondeu com mais daqueles chutes violentos nas pernas. O dano na perna dianteira forçou Murphy a começar a mudar de posição e procurar uma queda para manter Barboza na dúvida.

Depois que os pesos penas voltaram a ficar em pé, Murphy desferiu uma enorme mão direita que atingiu Barboza e o deixou com as pernas bambas. Com Barboza recuando contra a jaula, Murphy começou a dar a tacada inicial sem muito risco de represálias enquanto o veterano de 30 lutas do UFC entrava no modo de sobrevivência.

A confiança de Murphy continuou a crescer enquanto ele forçava Barboza a recuar enquanto descarregava várias combinações dolorosas. A mão direita de Murphy aparentemente tinha uma linha direta com o queixo de Barboza, e parecia que Barboza estava vivendo com tempo emprestado.

Embora Murphy permanecesse no controle, ele ainda precisava ser cauteloso sempre que Barboza explodia para frente, o que incluía um chute giratório para trás no quarto assalto. Ainda assim, Murphy foi o lutador mais rápido e preciso, com Barboza apenas parecendo um passo atrás em quase todas as trocas, embora o crédito seja para o veterinário por encontrar uma maneira de permanecer até a buzina final.

Com um cartel de 14-0-1, Murphy sem dúvida se encontra em uma boa posição após sua última vitória, com esperança de que o UFC tome conhecimento tanto financeiramente quanto no que diz respeito ao seu futuro com a promoção.

“Onde está Dana [White]? Isso deve custar US$ 50 mil!” Murphy gritou. “Essa deve ser a Luta da Noite. Tem que ser. Dê-me alguém entre os 10 primeiros. Estou pronto. Vamos.”