Lesionou Alyssa Naeher do primeiro time USWNT de Emma Hayes

A primeira escalação da seleção feminina dos Estados Unidos com a nova técnica Emma Hayes na linha lateral apresenta três jogadoras inexperientes e um punhado de veteranos retornando de lesões – mas não a goleira titular de longa data Alyssa Naeher.

Naeher, bicampeão da Copa do Mundo, está ausente da escalação depois de sofrer uma lesão na coxa pelo Chicago Red Stars no início deste mês.

Naeher foi titular em 16 dos 17 jogos combinados do USWNT nas últimas duas Copas do Mundo e nas Olimpíadas mais recentes, perdendo apenas o jogo da medalha de bronze olímpica de 2021 devido a uma lesão no torneio.

Casey Murphy tem sido o reserva de Naeher nos últimos dois anos.

Alyssa Naeher perderá os dois últimos ajustes antes das Olimpíadas devido a uma lesão. Foto de François Nel/Getty Images

Os atacantes Alex Morgan e Jaedyn Shaw, e os zagueiros Naomi Girma e Tierna Davidson estão todos na escalação recente do USWNT, apesar das recentes preocupações com lesões.

O USWNT jogará contra a Coreia do Sul em 1º de junho fora de Denver, Colorado, e novamente em 4 de junho em St. Paul, Minnesota, nos dois últimos jogos do time antes de Hayes nomear sua escalação de 18 jogadores para as Olimpíadas.

Os Jogos de Paris de 2024 começam em 25 de julho.

“Estou realmente ansioso para começar”, disse Hayes em comunicado. “Os preparativos estão bem encaminhados e mal posso esperar para entrar no acampamento. Sabemos que é uma reviravolta curta e temos muito trabalho a fazer, mas estou totalmente focado em garantir que as atuações sejam no nível níveis necessários para competir.”

O próximo campo de treinamento é o primeiro de Hayes no comando do USWNT depois de aceitar o cargo de treinador principal em novembro.

A US Soccer concordou em deixar Hayes terminar a temporada europeia no Chelsea, a quem ela levou ao quinto título consecutivo da Superliga Feminina no sábado.

Twila Kilgore, que passará a ser assistente de Hayes, atua como técnica interina do USWNT desde agosto, após a eliminação do time nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2023.

Kilgore e Hayes se comunicaram sobre táticas e decisões de escalação nos últimos seis meses, com Hayes visitando brevemente um acampamento do USWNT em dezembro para apresentações e Kilgore viajando para a Inglaterra para se encontrar com Hayes.

Lesões contínuas em todo o elenco foram levadas em consideração nessas discussões.

Morgan não joga pelo San Diego Wave FC há mais de um mês, depois de machucar o tornozelo em uma colisão na linha do gol em abril.

Sua inclusão na lista mais recente do USWNT sugere que ela está se aproximando do retorno.

Morgan é a jogadora com mais partidas pelo elenco (223) e reiterou sua importância como número 9 do time durante os triunfos da Concacaf Gold Cup e SheBelieves Cup no início deste ano.

A versátil atacante Shaw também perdeu o jogo mais recente de San Diego após uma aparente lesão no tornozelo na semana anterior, mas ela está no acampamento.

Shaw é o maior artilheiro do USWNT este ano, com cinco gols e uma assistência em oito jogos.

Notavelmente, Crystal Dunn está listado como atacante neste campo. Dunn jogou principalmente como lateral do USWNT, inclusive durante o triunfo do time na Copa do Mundo de 2019, mas atuou simultaneamente em funções de ataque em seus times da Liga Nacional de Futebol Feminino durante a maior parte da última década.

Os problemas de profundidade permanecem no zagueiro.

Davidson perdeu quase um mês de ação na NWSL depois de machucar a coxa em abril, antes de retornar a campo no domingo. Ela saiu do banco nos 25 minutos finais da vitória do NJ/NY Gotham FC por 2 a 1 sobre o Chicago.

Girma esteve dentro e fora do relatório de lesões do San Diego Wave com problemas musculares que começaram no acampamento anterior do USWNT no início de abril.

Abby Dahlkemper, sua companheira de clube e seleção, também acabou de retornar de uma lesão na coxa no fim de semana passado, mas não está na escalação mais recente do USWNT.

Hayes respondeu convocando o zagueiro Sam Staab pela primeira vez.

O zagueiro do Chicago Red Stars foi titular em 100 jogos consecutivos na temporada regular da NWSL, um recorde da liga.

Emily Sonnett, que preencheu uma vaga no USWNT na posição número 6 no final do ano passado, está listada como zagueira central neste campo depois de desempenhar essa função recentemente em Gotham.

O meio-campista Hal Hershfelt se junta ao Staab como convocado pela primeira vez neste campo.

Hershfelt foi a quinta escolha geral no draft da NWSL de 2024 pelo Washington Spirit e imediatamente assumiu a função de titular como um dos meio-campistas defensivos do Spirit.

Ela não tem experiência anterior com seleções juvenis dos EUA.

A meio-campista do Ajax, Lily Yohannes, de 16 anos, é a outra jogadora inédita do elenco.

Yohannes se juntou ao USWNT para a SheBelieves Cup do mês passado, mas não disputou nenhuma das partidas.

Yohannes nasceu nos EUA, mas sua família mora atualmente na Holanda, e ela já afirmou que ainda não decidiu sobre seu futuro internacional.

O técnico holandês Andries Jonker cortejou publicamente Yohannes para jogar pela Holanda se a meio-campista obtiver seu passaporte holandês.

Mais três jogadores se juntarão aos EUA como jogadores de treinamento.

A meio-campista Olivia Moultrie fez parte do elenco mais recente do USWNT, mas será jogadora de treinamento neste campo.

A meio-campista do Washington Spirit e número 3, Croix Bethune, que lidera a NWSL em ações de criação de gols por FBref, se juntará ao seu primeiro acampamento no USWNT como jogadora de treinamento.

A companheira de equipe do Spirit, Kate Wiesner, também se juntará a um acampamento do USWNT pela primeira vez como jogadora de treinamento.

Após os dois amistosos contra a Coreia do Sul, a escalação olímpica do USWNT se reunirá para as partidas de despedida em 13 de julho contra o México e 16 de julho contra a Costa Rica.

Os americanos enfrentarão Zâmbia, Alemanha e Austrália na fase de grupos das Olimpíadas.

O USWNT ganhou pela última vez uma medalha de ouro olímpica nos Jogos de Londres de 2012.

“Espero o comprometimento total de todos para absorver muito rapidamente as coisas que considero mais importantes para que possamos competir neste verão”, disse Hayes. “Sei que eles são um grupo altamente treinável e estou ansioso para desafiá-los. É hora de trabalhar. Mal posso esperar para conhecer os torcedores e é realmente hora de apoiar o time à medida que nos aproximamos de colocar uma escalação para as Olimpíadas.”

Escalação da seleção feminina dos EUA por posição (clube) – amistosos de junho x Coreia do Sul

GOLEIROS (3): Jane Campbell (Houston Dash), Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (Coragem da Carolina do Norte)

DEFENSORES (7): Tierna Davidson (NJ/NY Gotham FC), Emily Fox (Arsenal FC, ENG), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Casey Krueger (Washington Spirit), Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC), Emily Sonnett (NJ) /NY Gotham FC), Sam Staab (Chicago Red Stars)

MEIOS DE CAMPO (6): Korbin Albert (Paris Saint-Germain, FRA), Sam Coffey (Portland Thorns FC), Hal Hershfelt (Washington Spirit), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA), Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC), Lily Yohannes (Ajax, NED)

AVANÇADOS (7): Crystal Dunn (NJ/NY Gotham FC), Catarina Macario (Chelsea FC, ENG), Alex Morgan (San Diego Wave FC), Trinity Rodman (Washington Spirit), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC), Sophia Smith (Portland Thorns FC) ), Mallory Swanson (Estrelas Vermelhas de Chicago)