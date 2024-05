LeVar Burton diz que brinco e novos looks causaram confrontos em ‘Reading Rainbow’

Le Var BurtonO tempo de apresentador de “Reading Rainbow” não foi só arco-íris e borboletas – na verdade, ele entrou em conflito com os produtores … tudo porque ele era um cara moderno e estiloso!

O ator fala sobre isso em “Butterfly in the Sky” – um novo documentário sobre o amado programa infantil que ele apresentou nos anos 80, 90 e 2000… revelando algumas das partes mais icônicas de sua aparência naquela época. na verdade irritou a equipe criativa.

Conforme detalhado por Pessoas, LeVar recusou-se a se vestir ou se apresentar de uma forma que parecesse inautêntica. Como resultado… ele diz que entrou em conflito com os produtores e as pessoas nos bastidores – que aparentemente lhe dificultaram as escolhas de moda, como seu famoso brinco.

Burton diz que furou as orelhas quando uma mulher com quem ele namorava na época o convenceu… e ele explica que os produtores trocaram as perucas porque estavam focados na continuidade – querendo que Levar tivesse a mesma aparência temporada após temporada. Ele não estava fazendo isso.

Outro exemplo… aparentemente, Burton deixou crescer um bigode entre o episódio piloto e as filmagens da primeira temporada – e os executivos temiam que ele confundisse as crianças com os novos pelos faciais.

LeVar diz que não deu ouvidos a nenhum aviso sobre mudar sua aparência porque queria ser ele mesmo. LB também diz que não queria ceder porque durante toda a sua vida lhe disseram que algo estava errado com ele – citando racismo e preconceito – então ele se manteve firme.

Apesar das batalhas contínuas, Burton permaneceu … apresentando por 21 temporadas até o final do programa – então, parece que a produção finalmente viu as coisas do seu jeito e relaxou.