Lewis Hamilton pede novo formato do GP de Mônaco para aumentar o entusiasmo

MÔNACO – Lewis Hamilton disse acreditar que a Fórmula 1 deveria considerar um formato alternativo de fim de semana para o Grande Prêmio de Mônaco para injetar emoção extra no evento de longa data.

O circuito de rua remonta a 1929 e tornou-se sinônimo de Fórmula 1 durante uma corrida ininterrupta no calendário do esporte entre 1955 e 2020, quando a 78ª edição do evento teve que ser adiada para 2021 devido à pandemia de COVID-19.

Nas últimas décadas, o circuito tem sido criticado pela falta de ultrapassagens, uma vez que o seu traçado estreito permaneceu praticamente inalterado desde a década de 1970, enquanto o tamanho dos carros de F1 aumentou significativamente.

Embora Hamilton ainda ame correr em Mônaco, dizendo que é “mais especial do que qualquer outro circuito de rua”, ele disse que a falta de ação nas corridas nos últimos anos significa que a F1 deveria explorar novas maneiras de torná-la mais emocionante.

Seis finais de semana de corrida de velocidade foram introduzidos no calendário da F1 nos últimos anos, com uma corrida mais curta no sábado, bem como o habitual Grande Prêmio completo no domingo.

Lewis Hamilton caminha no paddock de Mônaco. Bryn Lennon – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

Hamilton disse que não faria sentido aplicar o formato sprint a Mônaco, mas acredita que uma flexibilidade semelhante no cronograma poderia melhorar o espetáculo.

“Quer tenhamos ou não fins de semana de sprint ou… eles podem definitivamente lançar um fim de semana específico”, disse ele nas sessões de mídia de quinta-feira.

“Você tem as coisas de sprint que eles adicionaram, mas para este fim de semana em particular, acho que eles deveriam criar uma nova fórmula para isso, em vez de ser apenas a mesma coisa.

“Essa é apenas a minha opinião. Vocês [the media] não adormecer no domingo assistindo à corrida? Sim. Então, criando outra coisa de alguma forma, não sei como você faz isso.”

Hamilton também acredita que os pneus específicos de Mônaco, projetados para se degradarem mais rapidamente e induzirem mais paradas nos boxes, também podem adicionar emoção extra à corrida.

“Mônaco continua a ser Mônaco, não mudou muito”, disse ele.

“Os carros estão ficando maiores. Você realmente não pode ultrapassar sem o risco de colisão, então eu gostaria que tivéssemos estradas maiores e a pista pudesse ser mais larga, mas não acho que isso será o caso em Mônaco porque é apenas um lugar pequeno.

“A corrida é praticamente a mesma. É uma corrida de uma parada. Eu diria que talvez pneus especiais para esta corrida, então você tem mais pit stops que criam mais variabilidade.”