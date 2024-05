Lexi Thompson sai chorosa do Aberto Feminino dos EUA

LANCASTER, Pensilvânia – Lexi Thompson ficou ao lado do nono green depois de acertar o que poderia ser sua tacada final – um bogey putt de 3 polegadas – no Aberto Feminino dos Estados Unidos. Foi como qualquer outra rodada até que ela se dirigiu para a sala de pontuação.

“Sentiremos sua falta, Lexi”, gritou um fã acima dos aplausos.

Não era assim que ela queria sair: um 78 na rodada de abertura na quinta-feira, quatro bogeys consecutivos na virada na sexta-feira que condenaram qualquer esperança de passar pelo corte e um 75 para um total de 13 acima do par.

E parte dela gostaria de não falar novamente sobre seu anúncio no início da semana de que, aos 29 anos, este seria seu último ano com agenda lotada.

Thompson fez sua estreia no Women’s Open aos 12 anos em 2007 em Pine Needles. Isso levou a uma pergunta sobre o que ela diria a si mesma aos 12 anos.

“Eu diria que provavelmente apenas aproveite a vida”, disse ela enquanto a emoção começava a surgir em sua voz. “Apenas seja grato por tudo o que você tem em sua vida. Aproveite cada experiência que você tiver apenas por estar aqui.”

Momentos depois, ela parou no meio de uma frase com a voz embargada, virou-se para o moderador e sussurrou em tom áspero: “Eu sabia que não deveria ter feito isso”.

Ela recebeu uma caixa de lenços de papel e lutou contra isso.

“Seria uma grande semana. Só ter minha família e amigos e a quantidade de fãs que estiveram lá esta semana, é isso que queremos”, disse ela. “É isso que queremos para que o jogo de golfe cresça. Espero que continue a crescer em cada torneio, quer eu esteja jogando ou não.”

Mesmo quando ela falou que estava satisfeita com sua decisão de se afastar, não ficou claro o que Thompson tinha em mente. Ela ainda planeja jogar o resto do ano. Sua maior esperança é fazer parte do sétimo time da Copa Solheim neste outono.

Quanto ao US Women’s Open, salvo um desempenho mais forte – Thompson passou quase cinco anos sem vencer – ela não estaria isenta no próximo ano.

A USGA poderia oferecer uma isenção especial, mas limitou-a principalmente aos campeões anteriores nas últimas duas décadas, salvo uma conquista especial, como Rose Zhang há um ano ou Michelle Wie em 2006, antes de ingressar no LPGA Tour e terminar no cinco primeiros em dois majores.

“No que diz respeito a depois deste ano, não tenho planos agora”, disse ela.

Mas Thompson disse que chegaria em casa e trabalharia duro em sua sessão de treinos por um período de três semanas que inclui o próximo torneio importante, o KPMG Women’s PGA em Sahalee.

Sua classificação mundial caiu para a 54ª posição.

Questionada sobre o que ela não sentiria falta de uma agenda lotada, Thompson sorriu e disse acordar às 5h30 depois de terminar às 20h30 da noite anterior, como o que enfrentou na sexta-feira.

“Sentirei falta da competitividade de apenas estar aqui e de todas as amizades que fiz ao longo do caminho”, disse ela. “O que não vou sentir falta é poder dormir até tarde e não ter que correr para o campo de golfe para uma partida de golfe e apenas ter isso todos os dias da minha vida.

“É bom ter um equilíbrio”, disse ela. “Mas eu adorei, em cada etapa do caminho. Às vezes tem sido mais difícil do que outras, mas isso é tudo que eu conheço.”