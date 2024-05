Lições dos playoffs da NHL: nenhuma vantagem é segura, o efeito Sam Bennett

Dezesseis jogos foram disputados na segunda rodada dos playoffs da Stanley Cup de 2024. Algumas tendências da primeira rodada continuaram. Outros não.

Com vários times à beira da eliminação, é hora de outra série de resultados dos playoffs, cortesia dos repórteres da NHL Ryan S. Clark e Kristen Shilton.

Jake Oettinger reforçando sua posição para ser o goleiro número 1 da equipe dos EUA

Thatcher Demko. Connor Hellebuyck. Jake Oettinger. Jeremy Swayman. Esses parecem ser os quatro nomes principais para quem poderia jogar como goleiro pelos Estados Unidos no próximo confronto das 4 nações em 2025, junto com as Olimpíadas de Inverno em 2026.

A escolha desses goleiros reforça a crença de que os EUA são um dos favoritos para vencer os dois torneios. Claro, espera-se que um deles fique de fora, já que as equipes costumam levar três goleiros. Essa é uma pergunta que provavelmente será respondida com o tempo. Mas agora, Oettinger está usando os playoffs de 2024 para defender não apenas o time, mas também potencialmente obter a aprovação na rede.

O desempenho de 24 defesas de Oettinger na vitória do Dallas Stars por 5 a 1 no jogo 4 contra o Colorado Avalanche significa que ele está agora com 7 a 4, com uma média de 2,12 gols sofridos e uma porcentagem de defesas de 0,923 nesta pós-temporada. Ele forneceu o tipo de estabilidade que permitiu aos Stars chegarem à final da Conferência Oeste. E ele fez isso jogando um calendário proverbial da SEC, com os Stars enfrentando o atual campeão da Stanley Cup, Vegas Golden Knights, na primeira rodada, seguido pelos Avs, que venceram a Copa em 2022.

É possível que Demko, que lutou contra lesões nos últimos meses, retorne para o Vancouver Canucks se conseguir chegar às finais da conferência. Hellebuyck, que é o favorito para vencer o Troféu Vezina, enfrentou sua pós-temporada mais desafiadora, com um GAA acima de 5,00 e uma porcentagem de defesas de 0,870. Quanto a Swayman, ele postou um GAA de 2,28 com uma porcentagem de defesas de 0,920, embora as últimas três derrotas do Boston Bruins para o Florida Panthers o tenham feito render mais de três gols por jogo desde a vitória no primeiro jogo da série.

Outros fatores entrarão no processo de seleção (e escalação) da equipe. Mas nesta pós-temporada, Oettinger está fornecendo o goleiro consistente de alto nível que a equipe dos EUA precisará nos próximos torneios best-on-best. — Clark

Bennett só chegou no jogo 3 da série Florida Panthers contra o Boston Bruins, mas basta dizer que o homem deixou sua marca. O atacante dos Panthers já tem um gol, uma assistência, uma rebatida polêmica sobre Brad Marchand (que tirou o capitão dos Bruins do jogo 4 com uma lesão na parte superior do corpo) e uma sequência controversa de gols.

E os fãs em Boston ficaram felizes em deixar Bennett ficar com ele sempre que ele tocou no disco no jogo 4.

Bennett é o exemplo mais recente de um jogador que se tornou um pára-raios nos playoffs. A questão é: suas travessuras irão galvanizar os Bruins a partir daqui e ajudá-los a superar um déficit de 3-1 na série? Ou será que o aperto de botão de Bennett dará à Flórida mais confiança para permanecer no topo de seus rivais da Divisão do Atlântico?

As mudanças de jogo nos playoffs nem sempre são determinadas pelos X e O, e Bennett certamente apimentou o confronto Flórida-Boston de maneiras inesperadas. — Shilton

jogar 0:50 Sam Bennett iguala o placar com gol de clutch power play Sam Bennett aproveita o power play e marca um grande gol para os Panteras igualarem o placar contra os Bruins.

Por que ninguém no Ocidente consegue liderar?

Um dos pontos comuns na série semifinal da Conferência Oeste é que nenhuma liderança é segura. O Dallas Stars descobriu isso no jogo 1, quando o Colorado Avalanche se recuperou de uma desvantagem de três gols para vencer na prorrogação. O jogo 2 viu os Stars construir uma vantagem de 4-0 apenas para ver os Avs marcarem três antes de os Stars vencerem por 5-3. No jogo 3, os Stars lideravam por 1 a 0 até que os Avs empatassem o jogo. Os Stars marcaram novamente, mas estavam sob ameaça antes de dois gols de rede vazia lhes darem uma vantagem de 4-1.

Os Edmonton Oilers tinham uma vantagem de dois gols no jogo 1, antes do Vancouver Canucks vencer por 5-4. Os Canucks tinham duas vantagens de um gol no jogo 2, antes dos Oilers vencerem na prorrogação. O jogo 3 viu os Oilers saltarem para uma vantagem de 1-0 antes dos Canucks marcarem três gols consecutivos. Mesmo assim, os Oilers marcaram dois dos últimos três gols do jogo e tornaram a vida dos Canucks agitada depois de marcarem no início do terceiro período, antes de perderem por 4-3.

O que há na Conferência Oeste agora? Por que é que cada uma das quatro equipas apresenta argumentos iguais sobre como pode chegar à liderança – e perdê-la com a mesma facilidade? Um dos motivos é que todos os quatro foram bastante fortes nas reviravoltas na temporada regular. Os Stars estavam com 23-15-4 quando seus adversários marcaram primeiro, enquanto o Avalanche estava com 20-17-0 quando seu adversário marcou o primeiro gol. Quanto aos Oilers, eles tinham 18-18-3 nessas situações, enquanto os Canucks tinham 12-12-5.

“É certamente um impulso mental e um estímulo se você acredita no que seu time está fazendo e tem poder de fogo, que, eu acho, todos os times têm poder de fogo e podem marcar”, disse o técnico do Avalanche, Jared Bednar. “Você consegue algo do seu jeito, é uma bola de neve caindo ladeira abaixo e o outro time está tentando sobreviver um pouco. Se você puder aproveitar uma ou duas chances, a maré começa a virar.

“A crença fica cada vez mais forte. … Quando você está jogando por trás, você chega a uma determinada parte do jogo em que não tem nada a perder. Ou você sai perdendo ou empurra para tentar vencer uma vitória. Acho que são equipes equilibradas, todas desesperadas para tentar sobreviver e avançar e colocar tudo em risco.” — Clark

Vá grande ou vá fundo?

A série New York Rangers-Carolina Hurricanes é uma visão fascinante de como duas grandes equipes abordaram o prazo de negociação nesta temporada – com resultados variados.

Na temporada passada, o Rangers foi all-in, adquirindo Patrick Kane e Vladimir Tarasenko para (teoricamente) dar-lhes um impulso na hora dos playoffs. As aspirantes a estrelas de Nova York nunca cumpriram sua parte e os Rangers foram eliminados no primeiro turno. Nesta temporada, Nova York adicionou profundidade a Alex Wennberg e Jack Roslovic para que seu núcleo pudesse brilhar como está – e está funcionando.

Enquanto isso, Carolina seguiu o roteiro dos Rangers da temporada passada com o blockbuster de prazo final (olá, Jake Guentzel). Mas de alguma forma, o navio dos Hurricanes que planejava a final da Stanley Cup enfrentou águas significativas na segunda rodada.

Agora, nem tudo se deve a um fator (ou jogador). Mas isto ilustra como nem sempre são as grandes oscilações que determinam o destino de uma equipa. Talvez seja uma mentalidade ou mentalidade que acompanha a manutenção do curso. Nova York apostou essencialmente em si mesma para realizar o trabalho, e está funcionando. Carolina reuniu reforços e isso não valeu a pena tão rapidamente. E por incrível que pareça, se alguém se identifica, são os Rangers. — Shilton

Jack Roslovic contribuiu bem para a profundidade do Rangers desde que chegou ao mercado nesta temporada. Josh Lavallee/Getty Images

Perguntas persistentes sobre o goleiro dos Oilers

Stuart Skinner se tornou assunto de conversa pela segunda pós-temporada consecutiva. No ano passado, ele era um novato que foi eliminado quatro vezes, com três dessas saídas precoces ocorrendo no segundo turno. Avançando para esta pós-temporada. No jogo 3, ele foi retirado após dois períodos e agora tem uma média de 4,63 gols sofridos e uma porcentagem de defesas de 0,790 em três jogos contra os Canucks.

Isso deixou o técnico dos Oilers, Kris Knoblauch, com uma decisão antes do jogo 4. Ele deveria retornar para Skinner? Ou recorrer a Calvin Pickard, que substituiu Skinner no Jogo 3? Ou tudo isso abre a porta para Jack Campbell? De acordo com relatos da mídia local na terça-feira, Pickard será aprovado para o Jogo 4.

Mas como a decisão que Knoblauch enfrentará nesta pós-temporada impactará o futuro do clube? Campbell está sob contrato por mais três anos, com US$ 5 milhões anuais, enquanto Skinner tem mais dois anos, com US$ 2,6 milhões anuais. Pickard é um agente livre irrestrito pendente em uma equipe que Cap Friendly projeta que terá pouco menos de US$ 9 milhões em espaço na entressafra.

Nos últimos cinco anos, os Oilers passaram de uma equipe promissora com dois talentos geracionais, Leon Draisaitl e Connor McDavid, para uma equipe que carrega as expectativas do campeonato em cada temporada. Nesse período, a diretoria dos Oilers tem trabalhado para atender às suas necessidades, que vão desde encontrar pontuação secundária até fortalecer a defesa e conseguir os goleiros que eles acham que podem ajudá-los a ganhar um título.

Mas com a situação atual, como poderá ser a próxima temporada para os Oilers no gol? Principalmente quando têm 10 UFAs, sete dos quais são atacantes. E mesmo isso vem com o contexto de que tudo o que fizerem nesta entressafra poderá impactar o que acontecerá no verão de 2025, quando Draisaitl poderá chegar ao mercado aberto. — Clark

Edmonton foi construído para durar?

Não há dúvida de que os Oilers podem marcar. Eles fizeram muito isso na pós-temporada. Mas Edmonton foi projetado para vencer aqui no longo prazo?

Considere que os Oilers marcaram 33 gols no total – mas apenas 17 com força igual. Esse jogo de poder de alto nível tem sido uma parte vital do sucesso de Edmonton até o momento, e agora ele está experimentando o que acontece quando se depara com um pênalti sensacional como o de Vancouver. Os discos podem parar de encontrar barbante com tanta frequência na vantagem do homem. Os Oilers estão 4 de 8 no power play em três jogos; os Canucks estão quase igualando-os, porém, com 3 de 9. Se a batalha das equipes especiais se tornar um terreno neutro, é justo questionar se os Oilers conseguirão sair da segunda rodada com base puramente em seu jogo de força uniforme.

McDavid tem um gol de 5 contra 5 nos playoffs. Draisaitl tem dois. Mas cada um tem um total de 10 pontos no jogo de poder. Talvez ainda haja uma mudança chegando. No entanto, é melhor que o mojo das equipes especiais comece a se traduzir ao longo do jogo para Edmonton. — Shilton