Lionel Messi e Antonela Rocuzzo colocam seus capacetes para lançar um novo patrocínio

Lionel Messi há muito tempo é um dos atletas mais comercializáveis ​​do mundo. MessiO comportamento tranquilo e a habilidade de cair o queixo no campo de futebol fizeram dele o sonho de um patrocinador, e sua comercialização só cresceu quando ele decidiu ingressar Inter Miami em Liga Principal de Futebol verão passado. Messi continuou a dominar o campo de jogo, ao mesmo tempo que fortaleceu o seu império empresarial.

Messi e sua esposa, Antonella Rocuzzovisitou recentemente uma instalação encarregada de fabricar outro dos oito bola de Ouro patrocínios premiados do vencedor. Mas um carretel enviado para o Messi’s Instagram é, curiosamente, um pouco leve nos detalhes.

Onde estavam Léo e Antonela?

O que sabemos até agora é que Messi e Rocuzzo têm estado “trabalhando arduamente” preparando-se para o lançamento de um nova bebida energética. O curto vídeo do Instagram mostra o casal usando capacetes para sua segurança enquanto caminham por uma fábrica e uma possível data de lançamento – 14 de junho – é provocado no final do vídeo.

Em sua legenda no Instagram, Messi diz que aprendeu exatamente como seu “próxima geração“A bebida hidratante está sendo produzida e os fãs aguardarão ansiosamente por mais informações sobre quando a bebida chegará às lojas.

Entretanto, Messi continuará a concentrar-se no seu Copa MLS perseguição com o Inter Miami. O Garças sente-se em cima do Conferência Leste com 21 pontos – o maior total da liga – em 11 jogos. Messi é o artilheiro do campeonato com nove golse ele também forneceu quatro assistências naquela que será sua primeira campanha completa na MLS.