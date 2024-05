Lista de condições de invalidez VA: Quais são as 23 condições presumíveis ao solicitar benefícios VA?

Queima de lixo tóxico em zonas de guerra pode causar doenças respiratórias graves. É por isso que Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) está constantemente atualizando as condições presumíveis que pessoal militar pode sofrer após a exposição a um dos chamados poços de queimadura.

O VA define queimadas como uma área dedicada à combustão de lixo ao ar livre. O uso de queimar poços era uma prática comum de eliminação de resíduos em instalações militares fora do Estados Unidoscomo em Iraque e Afeganistão. A fumaça dessas fossas contém substâncias que podem ter sérios efeitos à saúde a curto e médio prazo.

Em sua mais recente atualização do Lei do PACTO-a lei que amplia os cuidados de saúde e os benefícios que o governo oferece aos veteranos expostos a fossas queimadas -a VA adicionado 23 condições presumíveis para poço de queima exposição, para completar uma lista de 24.

As condições presumíveis

O VA adicionou as novas condições presuntivas à lista graças ao Lei PACT 2022. A lista completa esta abaixo:

Asma (não pode ter sido diagnosticada antes da alta) Bronquite crônica Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) Bronquiolite constritiva ou obliterante Enfisema Doença granulomatosa Doenças pulmonares intersticiais Pleurisia Fibrose pulmonar Sarcoidose Sinusite Crônica Rinite Crônica Glioblastoma Câncer de cabeça Câncer de pescoço Câncer respiratório (como pulmão, brônquios, laringe ou traqueia) Câncer gastrointestinal Câncer reprodutivo Linfoma Câncer linfático Cancêr de rins Cancer cerebral Melanoma Câncer de pâncreas

Que condições o VA considera presuntivas?

Para obter um classificação de deficiência de VA, o requerente deve provar que a sua condição é resultado do serviço militar. No entanto, certas condições são consideradas presuntivas, ou seja, a VA assume automaticamente que foram causados ​​pelo serviço do requerente.

Todos necessários para receber uma classificação de deficiência para qualquer um dos 24 condições listado no Lei do PACTO é obter um diagnóstico médico e atender aos requisitos do serviço.