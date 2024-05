Liverpool pronto para uma nova direção emocionante – Jürgen Klopp

Jürgen Klopp disse que o Liverpool seguirá uma “direção emocionante” quando uma nova era sob o comando de Arne Slot começar, dizendo que seu time “mirou para a lua e acabou nas estrelas” antes de seu último jogo como técnico.

Klopp deixará o cargo depois de quase nove anos no comando de Anfield, após o jogo em casa da Premier League, no domingo, contra o Wolverhampton Wanderers.

O ex-técnico do Borussia Dortmund deixa o Liverpool depois de encerrar a espera de 30 anos do clube pelo título da liga em 2020 e também de ter conquistado o sexto título da Copa da Europa/Liga dos Campeões em 2019.

O técnico do Feyenoord, Arne Slot, será oficialmente confirmado pelo Liverpool como substituto de Klopp na próxima semana – Slot disse na sexta-feira que assumirá o comando de Anfield – mas faltando apenas 90 minutos para o fim de seu reinado como técnico, Klopp disse que o clube continuará para ter sucesso depois que ele partir.

“O grande ponto positivo para o Liverpool é que não importa quem está saindo, o clube ainda está em uma posição muito, muito boa”, disse Klopp em mensagem aos torcedores no programa de jogos do jogo de domingo. “Nesta temporada almejamos a lua e terminamos nas estrelas, o que nunca é tão ruim, e os jogadores e equipe que restam são de primeira classe.

“Sim, eles terão uma nova liderança em breve, mas este é um clube que está pronto para seguir uma jornada em uma direção nova e emocionante, não um que está pronto para que a jornada chegue ao fim.

“Isso é o que sempre soube que o Liverpool era: um clube de jornadas e aventuras, algumas que terminam com troféus e outras não, mas aconteça o que acontecer, sempre há histórias e momentos inesquecíveis.

“Durante o tempo que passei aqui, fomos abençoados com alguns e é importante salientar que o que fizemos sempre foi sustentado por uma propriedade estável, inteligente e criativa. Mais uma vez, não poderia estar mais grato por isso, mas estou Também estou entusiasmado porque sei que isto vai continuar e isso só pode ser uma boa notícia para o Liverpool FC.”

Anfield está se preparando para dar uma despedida emocionante a Klopp antes, durante e depois do confronto de domingo com os Wolves, com ingressos sendo vendidos online por mais de £ 1.400 (US$ 1.778), enquanto os fãs tentam desesperadamente encontrar uma maneira de testemunhar a saída de Klopp.

E o jogador de 56 anos disse que agora deseja que os torcedores proporcionem ao seu sucessor o mesmo apoio e apoio que recebeu desde que assumiu o cargo em outubro de 2015.

“Claro que este é o meu último jogo como treinador do Liverpool”, disse ele. “Isso é algo que todos vocês sabem há alguns meses e eu já sei há mais algum tempo, mas por mais que eu saiba que é o momento certo para eu partir, sei também que vai demorar um pouco para me acostumar. ponto foi o anúncio, o próximo grande passo para o futuro é domingo.

“Finalmente, aos apoiadores só tenho agradecimento e amor. Tudo o que fizemos foi por sua causa, com vocês e para vocês. Já me referi muitas vezes ao banner no Kop que diz Unidade é Força e acho que isso é uma crença que todos nós vivemos.

“O importante agora é que isso continue para que meu sucessor possa ter os mesmos benefícios que eu tive.

“Depois de hoje também serei um torcedor, então espero poder desempenhar meu papel nisso.”