Livvy Dunne entra oficialmente na era WAG com Paul Skenes fazendo uma estreia forte no Pirates

Olivia Dunne não é apenas uma sensação nas redes sociais, ela também é uma ginasta de sucesso e uma estudante de destaque. Para essas credenciais, o LSU star acabou de adicionar mais um: oficial MLS WAG. Dunne ganhou o rótulo, o que significa “esposas e namoradas”, acompanhando o namorado, arremessador Paulo Skenesem sua estreia com o Piratas de Pittsburgh.

MLB destacado Dunne’s chegada em Parque PNC no sábado, ao lado Estágiocom uma postagem sobre a liga TikTok page, mostrando sua empolgação com a estreia do namorado em entrevista ao SportsNet Pittsburgh.

“Eu sempre digo que é muito mais difícil ser a pessoa que está assistindo na arquibancada porque não estou no controle”. Dunne expresso na postagem. “Não consigo controlar – não sei como lançar uma bola rápida de 160 quilômetros (por hora), mas é difícil não ter controle. Especialmente com ginástica quando você está apenas assistindo. Mas eu sei que ele tem isso, e Eu simplesmente tenho muita confiança nele.”

Dunne é uma estrela por si só

Enquanto Dunne’s popularidade não rivaliza com a de uma estrela pop Taylor Swift, MLB pode estar seguindo uma sugestão do NFL em explorar um novo grupo demográfico. Dunnerecém-saído de um NCAA campeonato nacional com LSUs equipe de ginástica, é um dos atletas NIL mais bem pagos do país em esportes universitários, ostentando mais de 13,3 milhões de seguidores em todo o mundo. TikTok, Instagrame Twitter.

Estágioa melhor escolha geral no ano passado Rascunho da MLB de LSUvinha se destacando na Triple-A Indianápolis antes de sua convocação para o Piratas. Os fãs esperavam ansiosamente por sua chegada aos majores, e a ligação finalmente veio depois Dunne revelaram que tinham acabado de acordar de um cochilo com chamadas perdidas do Piratas.

Livvy e Paul estão deixando sua marca na MLS

Em sua tão aguardada estreia, Estágionão decepcionou, emocionante Piratas fãs em Parque PNC enquanto ele rebatia seus dois primeiros rebatedores com uma bola rápida atingindo 160 km / h. Ao longo das quatro entradas que ele lançou, Estágio atingiu 160 km/h com sua bola rápida 17 vezes no total.

“Tenho tantas lembranças incríveis com ele, mas sei o quanto ele trabalhou duro para este momento”. Dunne compartilhado na entrevista. “Sério, não há nada que possa superar isso. Estou muito orgulhoso.”

Como Dunne abraça seu novo papel como jogador de beisebol ABANARe Estágio deixa sua marca nos campeonatos, sua jornada juntos certamente chamará a atenção dos entusiastas do esporte e do entretenimento.