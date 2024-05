‘Lobo de Wall Street’ Jordan Belfort alerta sobre o retorno da mania das ações da GameStop

Jordan Belfort – também conhecido como “O Lobo de Wall Street” – está emitindo um aviso severo enquanto a febre YOLO mais uma vez sacode o mercado por meio de ações de memes… dizendo aos GameStop-ers para investirem com sabedoria.

O negócio é o seguinte… as ações da GameStop e da AMC dispararam nos últimos dias, enquanto os traders embarcavam novamente na onda selvagem de ações dos memes… tudo por causa de uma única postagem X do cara que deu o pontapé inicial em tudo. em 2021… Keith Gillconhecido como Roaring Kitty.



Como TMZ relatadoo day trader viral levou todos ao frenesi novamente apenas por postar memes após o silêncio por anos … e enquanto todos estão animados, JB está oferecendo cautela.

Belfort diz-nos que a parte do tudo ou nada da mania – que é o núcleo de todo este movimento de investimento – é altamente contagiosa… mas observa que pode ser igualmente perigosa para os não iniciados no mercado de ações, que é um vasto maioria das pessoas participando desta moda.

The Wolf aconselha as normas a tratar as ações de memes como uma viagem a Las Vegas… traga apenas o que você se sente confortável em perder – porque as chances de sair rico estão um tanto contra você.

Se você leu o livro dele ou viu o Leonardo Di Caprio filme, você sabe que Jordan lutou de forma infame contra gestores de fundos de hedge que vendem ações a descoberto … e ganhou uma fortuna fazendo isso. Então, quando ele disser para se divertir, mas jogue pelo seguro… confie que ele sabe do que está falando!

Jordan diz que duvida que o hype reacender seja tão grande quanto era há alguns anos, o que significa que a GameStop não será negociada por US$ 400 por ação como estava no auge da primeira vez. Na verdade, as ações caíram impressionantes 32% na manhã de quarta-feira, para US$ 33 por ação, depois de dispararem 60% no dia anterior.



O que o Wolf quer dizer… os investidores podem perder muito se não tiverem algumas informações básicas sobre ações de memes, que são baseadas em especulação e não têm nada tem a ver com o sucesso ou o fracasso do negócio, que normalmente movimenta o preço das ações de forma significativa.