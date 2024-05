Louis Cardinals revela uniformes do City Connect

Os uniformes do St. Louis Cardinals permaneceram praticamente inalterados ao longo de seus 142 anos de história, um padrão que continua com o lançamento do City Connect do time na segunda-feira.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Branco em casa e cinza na estrada são a norma desde 1901. O icônico decalque “Birds on the Bat” foi lançado em 1922, tornando-se um elemento básico do design dos Cardinals.

Nos últimos anos, St. Louis tem usado um look creme alternativo aos sábados em casa e um look azul alternativo aos sábados na estrada.

Os Cardinals optaram por permanecer tradicionais com seu design City Connect, que segue a famosa paleta de uniformes da franquia, ao mesmo tempo que presta homenagem à história de “The Lou”.

O visual inclui uma camisa vermelha usada na temporada regular pela primeira vez na história da franquia Cardinals. Em 2014, St. Louis começou a usar camisetas vermelhas nos treinos de primavera, mas abandonou este ano. Calça branca e boné vermelho completam o design.

Embora o presidente dos Cardinals, Bill DeWitt III, tenha dito à ESPN que acha que não há problema em outras equipes se rebelarem com os esquemas de cores, ele sente que “os Cardinals seguem um padrão muito alto com seus uniformes”.

“E estou meio orgulhoso de ser, acho, alguém que está em posição de manter as coisas assim. Então, senti fortemente que queríamos que isso fizesse parte do nosso portfólio de uniformes”, disse DeWitt.

Os Cardinals estrearão o uniforme neste sábado contra o Chicago Cubs. O visual será usado 11 vezes adicionais ao longo da temporada.

DeWitt admitiu à ESPN que a franquia originalmente hesitou em participar da série City Connect, apontando que os Cardinals eram um clube tradicional.

No entanto, ver o sucesso de outros clubes e como os torcedores adotaram a série City Connect mudaram de ideia.

‘The Lou’ é um apelido que ganhou popularidade depois que a artista ganhadora do Grammy Nelly o usou em seu álbum “Country Grammar”, de 2000. Cardeais de São Luís

Um aspecto que teve que ser incluído no design foi o “Birds on the Bat”, segundo DeWitt.

A história remonta a 1921 e ao então gerente da equipe Branch Rickey. Ele viu duas decorações vermelhas de pássaros cardeais em toalhas de mesa brancas em um evento do Men’s Fellowship Club na Igreja Presbiteriana de Ferguson, de acordo com MLB.com. Rickey apresentou a ideia de que isso aparecesse no uniforme dos Cardinals e eles o fizeram pela primeira vez em abril de 1922.

DeWitt disse que houve alguns modelos iniciais que não tinham o decalque, mas nunca pareceu certo.

“Quero dizer, você pode colocar todos os símbolos que puder de St. Louis em uma camisa, só não vai parecer uma camisa do Cardinal se não tiver os pássaros no bastão. Eu só – eu não poderia tire isso da minha cabeça”, disse ele. “Fazemos isso há 100 anos.”

Uma parte proeminente do uniforme é “The Lou” escrito no peito sob “Birds on the Bat”. É inspirado em um apelido que ganhou popularidade depois que o artista vencedor do Grammy Nelly o usou em seu álbum de 2000 “Country Grammar”. “

O nativo de St. Louis fez parte do processo de design, aparecendo no vídeo promocional. Ele fez um rap famoso: “Eu sou do Lou e estou orgulhoso”, em “Country Grammar (Hot S —)”, a faixa titular de seu álbum de 2000.

“Isso é um pouco mais antigo em termos de vernáculo, mas acho que isso o popularizou um pouco como apelido…”, disse DeWitt. “Não é um apelido tão icônico como você poderia ter com Beantown em Boston ou algo parecido. Mas definitivamente estava disponível o suficiente para que sentíssemos que era um apelido apropriado para corrermos e nos divertirmos.”

Listras brancas aparecem na manga da camisa, representando a localização de St. Louis entre os rios Mississippi e Missouri. É a primeira vez que listras aparecem no uniforme dos Cardinals desde 1929.

A inscrição vermelha “STL” na tampa é uma homenagem aos times dos Cardinals de 1920-21. “1882” está escrito na parte interna da gola para representar o ano de nascimento da franquia.

O patch da manga é um design que homenageia o Gateway Arch e a flor de lis, que comemora a herança e fundação francesa da cidade.

O emblema da manga do uniforme Cardinals City Connect é um design que homenageia o Gateway Arch e a flor de lis. Cardeais de São Luís

“Você não pode imaginar St. Louis sem o arco, então o usamos em nosso patch junto com um símbolo tradicional, a flor de lis, e depois o STL de um uniforme antigo de 1921”, disse DeWitt. “Então tentamos fazer nosso patch como uma homenagem à iconografia atual, à iconografia passada e depois à iconografia cardeal. Meio que reunimos tudo neste patch, o que achei muito legal.”