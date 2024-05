Lucas Paquetá, do West Ham, acusado de violação das regras de apostas

Lucas Paquetá foi acusado pela FA por quebrar regras de apostas. Foto de Michael Regan/Getty Images

O meio-campista do West Ham, Lucas Paquetá, foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de violação das regras de apostas.

As acusações da FA afirmam que Paquetá tentou “influenciar o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que um ou mais pessoas lucrarão com as apostas.”

O comunicado da FA disse que as violações estão relacionadas a três partidas da temporada 2022-23, a primeira na Premier League com o clube do leste de Londres, e ao jogo de abertura da campanha 2023-24.

Os jogos foram contra o Leicester City em 12 de novembro de 2022, Aston Villa em 12 de março de 2023, Leeds United em 21 de maio de 2023 e AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Paquetá negou as acusações em postagem no Instagram.

“Estou extremamente surpreso e chateado que a FA tenha decidido me acusar”, afirmou. “Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude.

“Nego todas as acusações e lutarei a todo vapor para limpar meu nome. Não farei mais comentários.”

O comunicado da FA destacou que Paquetá tem até 3 de junho para responder formalmente às acusações.

Em agosto de 2023, fontes disseram à ESPN que a FA estava investigando Paquetá sobre possíveis violações. Ele continuou jogando pelo West Ham durante a investigação e foi convocado para a seleção brasileira para a Copa América do próximo mês.

Paquetá ajudou o West Ham a erguer o troféu da Europa Conference League em sua primeira temporada no Estádio de Londres, após uma transferência de £ 50 milhões do Lyon em 2022. Nesta temporada, ele marcou quatro gols e seis assistências, com o West Ham terminando em nono.

Ele também passou por AC Milan e Flamengo e fez parte da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

As acusações de jogos de azar tornaram-se mais comuns no futebol inglês nos últimos anos, com o atacante do Brentford, Ivan Toney, e Sandro Tonali, do Newcastle, perdendo jogos por suas próprias violações das regras da FA.