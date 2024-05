Luis Arráez seguindo os passos de Tony Gwynn com Padres

As comparações com Tony Gwynn começaram a seguir Luis Arráez quando ele se estabeleceu nas grandes ligas, tornando-se mais prevalentes à medida que as rebatidas se acumulavam e os títulos de rebatidas se seguiam. Arráez não foi tão prolífico, mas suas habilidades e a maneira como ele as utilizou – lançando consistentemente bolas de beisebol em espaços desocupados por todo o campo, arremessando arremessos independentemente de como ou onde foram lançados – estabeleceram ligações com um dos rebatedores mais talentosos da história. parecem inevitáveis.

Tony Gwynn Jr., filho do falecido membro do Hall da Fama, frequentemente os ouvia e os compreendia amplamente. Mas foi só na noite de 4 de maio, enquanto assistia Arráez compilar quatro rebatidas em sua estreia no mesmo time do San Diego Padres em que seu pai atuou, que ele realmente sentido eles.

“Sinceramente, fiquei arrepiado ao vê-lo montar rebatidas”, disse Gwynn Jr., um defensor externo aposentado da liga principal que atua como analista nas transmissões de rádio dos Padres. “Isso me fez voltar a assistir filmes com meu pai, pois ele estava basicamente fazendo a mesma coisa.”

Gwynn foi universalmente celebrado ao longo das décadas de 1980 e 1990, mas Arráez se destaca como uma figura polarizadora na era obcecada por lesmas e consumida pelo ângulo de lançamento em que ele joga. Alguns, como o time Miami Marlins que o trocou no início deste mês, veem um jogador unidimensional que não fornece velocidade, potência ou perspicácia defensiva suficientes na segunda base para construir. Outros, como os Padres, que usaram quatro clientes em potencial para adquiri-lo em um momento em que as negociações raramente acontecem, veem o tipo de domínio ofensivo que mais do que compensa isso.

O que é indiscutível é que Arráez é a exceção definitiva.

Caso em questão: as métricas de velocidade do morcego disponíveis publicamente recentemente reveladas pelo Statcast apresentam um gráfico que posiciona os rebatedores com base em sua relação entre a velocidade média do morcego (eixo X) e a taxa quadrática (eixo Y). Sozinho no canto superior esquerdo, bem distante dos outros 217 rebatedores qualificados, está Arráez. Ele tem o swing mais lento do esporte, mas também o mais eficiente, teoricamente, porque ele acerta os arremessos com o ponto ideal do bastão com mais frequência do que qualquer outra pessoa.

Arráez tem apenas 24 home runs em 2.165 rebatidas na carreira. Mas sua média de rebatidas de 0,324 desde sua estreia em 2019 lidera os campeonatos, 10 pontos a mais que a de Freddie Freeman, o vice-campeão. Ele caminha em um ritmo abaixo da média, mas sua taxa de eliminações de 7,5%, líder da liga principal, é cerca de um terço da média da MLB durante esse período, um desenho animado na era mais propensa a eliminações na história do beisebol.

Ele é elite mesmo quando persegue: a média da liga principal em arremessos fora da zona de ataque do livro de regras desde o início da temporada de 2023 é de 0,162. Arráez: 0,297.

“Agora, com as análises, eles se concentram nos home runs, eles se concentram nos caras que batem forte na bola, mas acertam 0,200”, disse Arráez em espanhol. “Mas, na minha opinião, e com todo o trabalho que faço, continuo focado apenas em fazer o meu trabalho – sem tentar fazer muito ou tentar fazer o que me dizem para fazer. Analistas dizem que minha velocidade de saída é [among] o mais baixo nas grandes ligas. Amém. Deixe-os continuar dizendo isso. Enquanto eu tiver saúde, continuar fazendo coisas para ajudar meu time, vou ficar bem”.

Arráez se tornou o primeiro jogador a ganhar um título de rebatidas nas ligas Americana e Nacional em temporadas consecutivas no ano passado. Mas rumores comerciais o cercaram desde o início de 2024, sua penúltima temporada antes da agência gratuita. Como um All-Star de 27 anos, duas vezes com uma média de rebatidas na carreira de 0,324, uma excelente reputação e um desejo declarado de permanecer no sul da Flórida, ele era um jogador em torno do qual a franquia Marlins sem direção poderia construir. Mas um novo front office o considerava dispensável. Um início de temporada de 9 a 24 criou uma abertura. E em 3 de maio, cinco minutos antes do primeiro arremesso ser lançado em Oakland, o técnico do Marlins, Skip Schumaker, chamou Arráez ao seu escritório.

“Não vou mentir para você”, disse Arráez, “eu não estava pronto para ser negociado”.

Pouco mais de um mês depois que os Marlins entregaram a Arráez o prêmio Tony Gwynn como campeão de rebatidas da Liga Nacional, eles o enviaram para o antigo time do Sr. História rica / imagens Getty

Schumaker disse a Arráez que teria que retirá-lo da escalação porque um acordo com os Padres estava próximo. Ele deu-lhe a opção de voltar para a sede do clube ou ir para o banco de reservas para um último momento com seus companheiros. Arráez ficou até o quinto turno, retirou-se para seu quarto de hotel, esperou uma ligação dos dirigentes dos Padres e embarcou em um vôo ao meio-dia do dia seguinte para conhecer seu novo time.

Arráez não tinha roupas suficientes para os seis dias adicionais de viagem dos Padres. Ele usou suas chuteiras da cor dos Marlins nas paradas em Phoenix e Chicago e acumulou oito rebatidas em 20 rebatidas durante esse período. Depois que a equipe voltou para San Diego, ele aproveitou o dia de folga de 9 de maio para procurar um apartamento e passar um tempo com sua mãe, esposa e três filhas, que vieram para uma visita de fim de semana e depois entregaram um single walk-off contra o rival Los Angeles Dodgers em sua estreia em casa na noite seguinte. Ele ainda mora em um quarto de hotel abarrotado de caixas fechadas, mas já se sente querido. Abraçado, até.

“Eles me receberam aqui de braços abertos”, disse Arráez. “Sinto como se estivesse aqui desde o treino de primavera.”

Arráez tinha 4 anos na Venezuela quando Gwynn jogou a última temporada de sua carreira de 20 anos em 2001. Quando Gwynn morreu em 2014, Arráez ainda era um adolescente no time da Liga Dominicana de Verão do Minnesota Twins. Ouvir comparações com Gwynn o deixou curioso o suficiente para encontrar clipes antigos de um jogador que era praticamente estranho para ele. Ele começou a estudar sua abordagem de rebatida, maravilhando-se especificamente com a habilidade de Gwynn de permitir que os arremessos penetrassem profundamente na zona de rebatida antes de conduzi-los para o campo oposto.

Conversas com um dos mentores mais importantes de Gwynn, o ícone dos Twins e talentoso batedor Rod Carew, trouxeram a Arráez mais insights. Agora, conversas semelhantes estão acontecendo com o único filho de Gwynn. Quando os Padres retornarem de sua viagem de sete jogos por Atlanta e Cincinnati, Arráez planeja visitar a estátua de Gwynn que fica nos arredores do Petco Park. Ele não está necessariamente inclinado para as comparações, mas também não está fugindo delas.

“É uma experiência ótima quando os fãs te abraçam de braços abertos e dizem que sou um mini Tony Gwynn e que tenho muitas características que os lembram dele”, disse Arráez. “É bom ouvir as pessoas dizerem coisas assim.”

Talvez a qualidade que Gwynn e Arráez mais compartilhem seja a autoconsciência. “Conheça a si mesmo” é uma frase que Gwynn Jr. ouviu seu pai dizer repetidamente enquanto crescia, uma frase que se traduzia diretamente em como ele abordava sua profissão: ele conhecia seus pontos fortes, trabalhava incansavelmente para maximizá-los e nunca tentava imitar os outros. Os novos companheiros de Arráez já veem o mesmo nele.

“Não é como se ele fosse lá e simplesmente fizesse isso”, disse Manny Machado, terceira base do Padres. “Ele trabalha muito na jaula, antes dos jogos, antes mesmo do BP e coisas assim. Ele conhece sua força e trabalha nisso”.

A evolução do beisebol tornou mais difícil do que nunca a existência de alguém como Arráez. Os arremessadores nunca lançaram com mais força, os dados nunca foram tão prevalentes, as médias de rebatidas dificilmente foram mais baixas. Mas o técnico do Padres, Mike Shildt, está convencido de que Arráez não deveria ser uma anomalia.

Ele se lembrou de um antigo artigo do San Diego Union-Tribune publicado novamente em 9 de maio, no que seria o 64º aniversário de Gwynn. Ele detalhou a quantidade de tempo que Gwynn passou trabalhando na rebatida e validou algo que Shildt acreditava há muito tempo: que mais jogadores poderiam acertar 0,300, ainda hoje, se trabalhassem na arte de fazê-lo tão diligentemente e incisivamente quanto Gwynn fez. Como faz Arráez.

“Quando você tem a habilidade de acertar uma bola em todas as áreas diferentes, você vai acertar”, disse Shildt. “E no geral, nossa indústria não ensinou mais isso. Não é mais valorizado. Não é mais monetizado. Você não pode quantificar isso, mas é uma pena quantos jogadores amadores e profissionais de nível inferior foram excluídos de continuar a jogam porque eles não atendem a uma velocidade de saída ou velocidade de lançamento ou ângulo de lançamento, ou todas essas coisas que este jogo agora está basicamente recrutando e monetizando cegamente. isso saiu de moda em nossa indústria em geral.”

Mas esses agora são problemas de outra pessoa. Os Padres terão prazer em pegar Arráez, tudo o que ele é e tudo o que não é, e colocá-lo à frente de Machado, Fernando Tatis Jr. e Xander Bogaerts na esperança de levar seu bastão singular até os playoffs.

Arráez ainda está a seis títulos de rebatidas de alcançar Gwynn. Ele não é um defensor tão bom ou um corredor de base tão letal quanto Gwynn era no início de sua carreira, e ele precisa de mais uma década de produção semelhante – intensificado produção, na verdade, dada a média de rebatidas de 0,345 que Gwynn ostentava entre 27 e 37 temporadas – para até mesmo abordá-lo como rebatedor. Mas o estilo de Arráez é o mais próximo que conseguimos.

E se há um lugar que pode apreciar isso é o seu novo.

“Essa base de fãs vai se apaixonar por ele”, disse Gwynn Jr. “É assim que muitos deles cresceram assistindo beisebol.”