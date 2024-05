Luis Enrique, técnico do PSG, sobre a saída de Mbappé Vamos melhorar ainda mais

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse estar orgulhoso de ter Kylian Mbappé em sua equipe e entendeu a decisão do maior artilheiro de todos os tempos do clube de encerrar sua permanência de sete anos.

Mbappé, cujo contrato expira nesta temporada, anunciou sua saída em vídeo na sexta-feira, após meses de especulações sobre seu futuro. O anúncio aproxima o Real Madrid de encerrar a busca de anos pelo internacional francês, que é amplamente considerado um dos melhores jogadores do futebol mundial.

“Tudo o que posso dizer são coisas maravilhosas sobre Kylian Mbappé como jogador de futebol e como pessoa”, disse Enrique aos repórteres no sábado.

“Eu entendo a decisão dele. Ele está aqui há sete anos e é uma lenda do clube. Ele deu tudo a este clube, e este clube deu tudo a ele também. Desejo-lhe tudo de melhor para o futuro.

“Estou orgulhoso de tê-lo nesta equipe. Ele nos ajudou e é um líder, e fez isso com um sorriso no rosto.”

Kylian Mbappé deverá ingressar no Real Madrid. Christian Liewig – Corbis/Corbis via Getty Images

Mas perder Mbappé, que marcou 255 gols pelo PSG em todas as competições e conquistou seis títulos da Ligue 1 com eles, não mudará as coisas no clube, segundo Enrique.

“São coisas que já sabemos há muito tempo… só foram tornadas públicas ontem”, disse o treinador. “Mas isso não muda nada em termos da nossa perspectiva geral. Tudo permanecerá igual.

“Independentemente de quem está aqui ou ausente, o meu objectivo é ser mais forte na próxima época.”

Enrique disse que sair da Liga dos Campeões depois de perder para o Borussia Dortmund nas semifinais ainda dói e que é importante para o PSG terminar a temporada vencendo a final da Copa da França contra o Lyon, em 25 de maio.

“O PSG continuará a ser uma grande equipa e vamos melhorar ainda mais. Traremos jogadores com mentalidade forte e jogadores que se identifiquem com o clube… é assim que a vida funciona”, acrescentou.

O PSG, que conquistou o título da Ligue 1 pela terceira vez consecutiva, recebe no domingo o Toulouse, 12º colocado, que será o último jogo de Mbappé em casa.