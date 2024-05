Luka Doncic e Kyrie Irving assumem a culpa pela derrota de Mavs para o Wolves

DALLAS – Luka Doncic se culpou pelo fato do Dallas Mavericks ter que embarcar em um vôo para Minneapolis em vez de começar o intervalo antes das finais da NBA.

“Acho que esse jogo é por minha conta”, disse Doncic depois que os Mavs não conseguiram terminar as semifinais da Conferência Oeste com uma raspagem, sofrendo uma derrota por 105-100 para o Minnesota Timberwolves no jogo 4 de terça-feira. .”

Doncic registrou seu sexto triplo-duplo nesses playoffs com 28 pontos, 15 rebotes e 10 assistências. No entanto, ele teve um desempenho de arremesso ruim (7 de 21 do chão) e igualou o atacante PJ Washington do Mavs no pior sinal positivo ou negativo da noite (menos 13).

A co-estrela de Dallas, Kyrie Irving, também teve sua pior atuação ofensiva da série, marcando 16 pontos em 6 de 18 arremessos com quatro reviravoltas. Irving também assumiu a responsabilidade pela quebra da seqüência de cinco vitórias consecutivas dos Mavs, citando especificamente sua negligência no primeiro quarto por definir o tom errado.

“Ele não está sozinho nisso”, disse Irving. “Espero que ele diga algo assim, especialmente sabendo o quanto ele se importa e o quanto ele quer vencer e o quanto ele quer liderar o nosso grupo. é por minha conta. Isso é o que você deve ouvir dos líderes de sua equipe.

Os Timberwolves mudaram as principais funções defensivas da dupla de estrelas de Dallas. Jaden McDaniels, que atuou como Doncic nos três primeiros jogos da série, perseguiu Irving no jogo 4. Anthony Edwards defendeu Doncic depois de passar a maior parte dos três primeiros jogos em Irving.

Foi a primeira vez nesta pós-temporada que Doncic e Irving acertaram menos de 35% do chão.

“Não depende deles, depende de nós como equipe”, disse o atacante do Mavs, Derrick Jones Jr. “Somos uma unidade. Vamos lá e jogamos juntos, ganhamos juntos, perdemos juntos. Não é uma pessoa. Eu sei que eles são os líderes do time, aquele chefe da cobra, mas nós protegeu-os nos bons e nos maus momentos.”

Doncic, que estava a 5 de 15 arremessos quando Edwards era seu principal defensor, não respondeu diretamente a uma pergunta sobre o impacto da superestrela de Minnesota o protegendo. Em vez disso, Doncic se culpou pela derrota, embora mais tarde tenha chamado Edwards (29 pontos, 10 rebotes, 9 assistências) de “jogador incrível”.

Luka Doncic e Kyrie Irving foram rápidos em assumir a responsabilidade pelo fracasso do Mavericks em derrotar os Timberwolves no jogo 4 de terça-feira, mas como disse Derrick Jones Jr.: “Não depende deles, depende de nós como equipe. Somos um unidade.” Gareth Paterson/AP

Irving deu crédito a McDaniels, uma seleção All-Defensive do segundo time, por impedi-lo de entrar em um bom ritmo.

“Ele tem um impacto enorme”, disse Irving. “Quero dizer, ele é um zagueiro de 6-9 que estou vendo agora pela primeira vez desde o início do jogo. Então, será um ajuste, mas eu adoro isso.

A derrota foi a primeira mancha no recorde da carreira de Irving em possíveis jogos encerrados. Ele está agora com 14-1 quando seu time tem a oportunidade de eliminar o adversário, encerrando a mais longa sequência de vitórias individuais da história da NBA em tais situações.

“É um novo espaço”, disse Irving. “Então agora só temos que lidar com isso, lidar com essa derrota e nos preparar para Minnesota e curtir aquela multidão lá, cara, porque vai ser hostil.”