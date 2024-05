Luka Doncic e Kyrie Irving lideram Mavs na vitória sobre Timberwolves no Jogo 1

MINNEAPOLIS – Luka Doncic teve o luxo de ser emparelhado com outra estrela na maior parte da abertura das finais da Conferência Oeste, na quarta-feira. Ele lutou para cumprir seus padrões perenes de time principal da NBA durante os primeiros 36 minutos, mas seu Dallas Mavericks permaneceu a uma curta distância do Minnesota Timberwolves.

Irving marcou 24 de seus 30 pontos no primeiro tempo para dar tempo a Doncic para encontrar seu ritmo. Doncic chegou mais perto dos Mavs, marcando 15 de seus 33 pontos no quarto período, quando o Dallas voltou para conseguir uma vitória por 108-105 no jogo 1.

“Eu apenas disse a mim mesmo: ‘Temos que vencer este jogo. Preciso ser muito melhor'”, disse Doncic. “Porque três quartos não joguei bem. Então simplesmente cheguei ao quarto, cheguei aos meus lugares e liderei o time para a vitória.”

Doncic, que vem lidando com uma torção no joelho direito desde o primeiro round e está sendo defendido pela seleção All-Defensive do segundo time, Jaden McDaniels, errou em 12 de seus primeiros 19 arremessos do chão antes de derrubar uma série de saltadores difíceis. o quarto trimestre.

Doncic fez uma corrida individual de 7 a 0 no início do quarto para dar a liderança aos Mavs, acertando alguns chutes de médio alcance sobre os McDaniels de 6 pés-10 depois de serpentear em pick-and-roll e coroar a corrida com um passo para trás 3 sobre Nickeil Alexander-Walker.

Depois que os Lobos se recuperaram para recuperar a liderança, Doncic voltou a trabalhar. Seu passo atrás sobre o alcance de Anthony Edwards colocou os Mavs a um ponto faltando 3:14 para o final. Doncic acertou um punhal de médio alcance sobre McDaniels com 49 segundos no relógio.

“Sabemos que ele é um dos maiores artilheiros de todos os tempos”, disse Irving. “Isso significa que ele provou isso, e quando ele está lá e não necessariamente joga bem ofensivamente no primeiro tempo, sei que no segundo tempo ele será agressivo. o poder de apenas desempenhar o papel de armador e de artilheiro principal e simplesmente não faltar em outras áreas do jogo de basquete.

Doncic também fez algumas roubadas de bola críticas na reta final. Depois de negar a McDaniels o caminho para a cesta, Doncic acertou seu passe e empurrou a bola para o chão para iniciar um contra-ataque que resultou no 3 de PJ Washington que deu aos Mavs a liderança para sempre com 1:56 restantes. Doncic conseguiu a assistência de hóquei, passando para Irving, que imediatamente encontrou Washington escancarado no escanteio. Algumas posses depois, Doncic interrompeu a tentativa de Mike Conley para Rudy Gobert, creditando seu estudo do relatório de observação por estar no lugar certo após a investida de Conley.

“Gosto de ler o jogo”, disse Doncic.

Ele também gosta muito de assistir Irving quando o ex-campeão da NBA fica quente. Doncic teve essa oportunidade no primeiro tempo, quando Irving acertou 11 de seus 14 chutes do chão. Dezoito desses 24 pontos estavam na pintura, incluindo vários belos flutuadores e acabamentos no trânsito.

“Grande momento”, disse Doncic. “Provavelmente teríamos perdido 20 se ele não tivesse marcado tantos pontos. Por isso, agradeço por ele nos manter no jogo.”

Foi o segundo tempo com maior pontuação na carreira de Irving nos playoffs, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information.

“Já estive aqui antes, então um pouco mais de equilíbrio da minha parte”, disse Irving, referindo-se à sua experiência de passar três vezes das finais da conferência. “Apenas ser capaz de começar a ter confiança e aquela agressividade.”

Irving também reconheceu que estava especialmente ansioso para começar bem depois de ver a entrevista de Edwards na TNT imediatamente após a vitória dos Timberwolves no jogo 7 sobre o Denver Nuggets para ganhar o direito de enfrentar os Mavs. Edwards declarou alegremente que receberia a tarefa de proteger Irving.

“Ele disse isso ali mesmo, e acho que o mundo inteiro estava pensando, ‘OK, é melhor saber do que você está falando’”, disse Irving. “E eu respeito isso. Essa mentalidade de não medo que ele tem é a razão pela qual eu o amo como competidor e como pessoa. Mas quando estamos naquela quadra, sei que ele vai dar tudo de si e eu vou dar tudo de mim a ele.”

De acordo com ESPN Stats & Information, Doncic e Irving se tornaram a primeira dupla na história da NBA a marcar 30 pontos cada na abertura da série duas vezes durante a mesma sequência de playoffs. No entanto, esta é a primeira vez em seis tentativas sob o comando do técnico Jason Kidd que os Mavs vencem o jogo 1, apesar de Dallas ter vencido quatro das cinco séries anteriores em sua gestão.

“Isso é novo para nós”, disse Kidd. “Normalmente não ganhamos o Jogo 1, então temos que voltar e ver como fizemos isso. Mas temos que entender o que está por vir para o Jogo 2.”