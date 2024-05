Luka Doncic luta com o joelho, Kyrie Irving fecha forte na vitória

DALLAS – A estrela do Mavericks, Luka Doncic, já doente, com uma torção no joelho direito e um tornozelo esquerdo dolorido, se contorceu em agonia na quadra do American Airlines Center. Ele caiu de costas enquanto lutava no ar com Luguentz Dort, do Oklahoma City, por uma bola perdida faltando 1:28 para o final do jogo 3.

“Tudo”, respondeu Doncic quando questionado sobre o que doeu no jogo de sábado.

Mas a vitória dos Mavs por 105-101, dando a Dallas a liderança da série, ajudou a aliviar a dor do finalista do MVP.

Doncic contribuiu mais para as facetas corajosas do jogo do que para os aspectos glamorosos. Ele teve uma noite ruim de arremessos, terminando com 22 pontos em 7 de 17 arremessos, mas pegou 15 rebotes enquanto os Mavs levavam vantagem no vidro.

Doncic teve o luxo de adiar a co-estrela Kyrie Irving com o jogo em jogo. Irving, que marcou oito de seus 22 pontos no quarto período, acertou o punhal ao passar pelo atacante Jalen Williams do Thunder e acertar um canhoto flutuante sobre o central Chet Holmgren faltando 39 segundos para o final.

“Ele é incrível”, disse Doncic sobre Irving. “Ele também está tentando facilitar para todos, então está fazendo tudo dos dois lados da quadra. Agradecemos tê-lo.”

O atacante do Mavs, PJ Washington, um dos dois titulares do Dallas adquiridos no prazo de negociação, desempenhou um papel de destaque na vitória pelo segundo jogo consecutivo. Washington liderou Dallas com 27 pontos em 11 de 23 arremessos, incluindo 5 de 12 na faixa de 3 pontos.

“Agradeço aos meus companheiros de equipe por me encontrarem e me colocarem em ótimas posições para ter sucesso”, disse Washington. “Então, para mim, é tudo diversão e jogos. Esperei chegar aqui durante toda a minha carreira, então estou aproveitando cada segundo disso.”

Washington, um arremessador de 3 pontos de 32,0% durante a temporada regular, aproveitou o plano de jogo defensivo do Thunder para enfrentar a dupla de estrelas do Dallas. Ele marcou 29 pontos em 11 de 18 arremessos – 7 de 11 na faixa de 3 pontos – na vitória do Dallas no jogo 2 fora de casa.

“Acreditamos nele”, disse Doncic. “Ele está com muita confiança, apenas jogando e sendo agressivo, e precisa continuar.”

De acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information, Washington se tornou apenas o terceiro jogador na história do Mavericks a ter desempenhos consecutivos nos playoffs com pelo menos 25 pontos e cinco feitos 3s, juntando-se a Doncic em 2021 e ao guarda Nick Van Exel em 2003.

Quando Washington foi mencionado, o superastro de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, murmurou o nome do atacante do Mavs e balançou a cabeça.

“Ele está arremessando”, disse Gilgeous-Alexander, que fez 31 pontos em 10 de 23 arremessos, 10 rebotes, seis assistências e cinco bloqueios na derrota. “Temos que desligar essa água se quisermos vencer esta série, com certeza.”

Dallas também dominou um time subdimensionado de Oklahoma City. Os Mavs tinham uma vantagem de 52-38 em pontos na pintura, apesar de Gilgeous-Alexander e Holmgren combinarem para bloquear nove chutes. Dallas venceu a batalha de rebotes por uma margem de 48-41 e teve uma vantagem de 16-9 em pontos de segunda chance.

“Talvez no passado não estivéssemos, mas este é um time diferente e foi construído para ser físico”, disse o técnico do Mavs, Jason Kidd, referindo-se às negociações de fevereiro que trouxeram Washington e o pivô Daniel Gafford para Dallas. “Se tivermos que girar e ser delicados, então podemos fazer isso também.”

Doncic e Irving formam uma das duplas ofensivas mais explosivas da liga, mas Doncic tem lutado principalmente nessa ponta da quadra por seus padrões perenes da All-NBA durante esta sequência de playoffs.

Doncic teve média de 27,7 pontos nos nove jogos dos playoffs do Mavs, uma queda significativa em relação à média de 33,9 do líder da liga durante a temporada regular. Ele está arremessando apenas 41,0% do chão e 26,4% da faixa de 3 pontos na pós-temporada.

Mas os Mavs estão a duas vitórias de sua segunda participação nas finais da Conferência Oeste nos últimos três anos.

“Sabemos que ele será quem ele é e atacará, mas para nós, é apenas continuar a alimentá-lo com essa energia para que ele possa confiar em quem está por perto e que possa confiar que quando a bola sair de suas mãos outras coisas boas acontecerão. acontecer”, disse Irving, que acertou 10 de 17 arremessos na vitória de sábado, acertando todos os quatro arremessos no quarto período, em relação a Doncic. “Sinto que ele percebeu isso até certo ponto. Cabe a nós continuar a moldar essa grandeza ao lado dele, onde não importa se ele marca muito ou não. Nosso time vai vencer.”