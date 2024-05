Luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul adiada

Mike Tyson x Jake Paul foi adiado.

No domingo, Tyson teria sofrido um incidente médico ao embarcar em um avião em Miami, ficando “enjoado e tonto devido a um surto de úlcera”. No final das contas, Tyson anunciou na segunda-feira que estava se sentindo “100%” melhor após o incidente. Na época, Paul também observou que nada havia mudado em relação à luta, mas parece que foi uma ilusão.

Na sexta-feira, a Netflix, provedora de streaming do evento, anunciou que a luta de boxe será adiada da data planejada para 20 de julho, já que o incidente limitou a capacidade de Tyson de treinar adequadamente antes da luta.

Infelizmente Jake Paul e Mike Tyson não se enfrentarão no dia 20 de julho como planejado. O recente surto de úlcera de Tyson limitou sua capacidade de treinar totalmente nas próximas semanas. A luta será remarcada para uma data ainda este ano, depois que Mike puder retomar os treinos sem… pic.twitter.com/fvXg4ccnYE -Netflix (@netflix) 31 de maio de 2024

“Infelizmente Jake Paul e Mike Tyson não se enfrentarão no dia 20 de julho como planejado. O recente surto de úlcera de Tyson limitou sua capacidade de treinar totalmente nas próximas semanas. “A luta será remarcada para o final deste ano, depois que Mike puder retomar os treinos sem limitações e os dois lutadores puderem ter tempo igual para se preparar para este confronto único na vida!”

A promoção de Paul, Most Valuable Promotions, também abordou a mudança em um comunicado à imprensa na sexta-feira, incluindo citações de Tyson e Paul.

“Tanto Mike quanto Jake concordam que é justo garantir que ambos os atletas tenham o mesmo tempo de treinamento para se preparar para esta importante partida e sejam capazes de competir no mais alto nível”, disse MVP. “A saúde e o bem-estar dos atletas são a nossa principal prioridade e apoiamos totalmente Mike no tempo necessário para permitir que ele atinja o nível que espera de si mesmo.”

“Meu corpo está em melhor forma geral do que desde a década de 1990 e voltarei à minha programação completa de treinamento em breve”, disse Tyson. “Jake Paul, isso pode ter lhe dado algum tempo, mas no final você ainda ficará nocauteado e fora do boxe para sempre. Agradeço a paciência de todos e mal posso esperar para apresentar uma performance inesquecível ainda este ano.”

“Eu apoio totalmente o adiamento do evento para que Mike Tyson não tenha desculpas na noite da luta”, disse Paul. “Meus fãs sabem que não quero enfrentar Iron Mike de qualquer maneira que não seja o seu melhor, mas não se engane – quando ele entrar no ringue comigo, estarei pronto para reivindicar meu W com uma finalização sensacional. Paul x Tyson será algo para sempre, e prometo dar o meu melhor para este confronto único na vida.”

Tyson tem 57 anos e não compete desde uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. em novembro de 2020. Paul nocauteou Ryan Bourland mais recentemente em março, passando para 9-1 em seu recorde de boxe profissional.

O anúncio de uma nova data para Tyson vs. Paul é esperado para 7 de junho.