Madonna processou, fã diz que foi forçado a assistir atos sexuais durante turnê de comemoração

Madona está sendo processada por um cara que afirma ter sido pego de surpresa por todas as coisas sexuais durante sua turnê “Celebration”, alegando que ela deveria ter avisado as pessoas antes que elas gastassem seu suado dinheiro.

Justin Lipe entrou com uma ação coletiva, alegando que ele e outros não conseguiram o que esperavam.

Ele tem uma ladainha de reclamações… o show dela começou com mais de uma hora e meia de atraso, ela estava dublando durante partes do show e tinha o ar condicionado desligado, o que resultou em condições sufocantes que causaram ele e outros ficar fisicamente doente. Ele diz que Madonna descartou a reclamação do calor, dizendo às pessoas para simplesmente tirarem a roupa.