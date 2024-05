Mãe de Mbappé deixa dica de transferência do Real Madrid na despedida do PSG

Kylian Mbappé organizou uma festa na segunda-feira para marcar sua despedida do Paris Saint-Germain, durante a qual sua mãe e agente, Fayza Lamari, deu a entender que ele ingressará no Real Madrid neste verão.

Cerca de 250 convidados compareceram à festa no Gigi, um restaurante italiano sofisticado perto da Champs Élysées de Paris. Ao sair do local, Lamari foi questionada sobre onde seu filho jogaria na próxima temporada e ela respondeu: “Todos vocês já sabem disso”.

É amplamente esperado que Mbappé se junte ao Real Madrid, tendo já confirmado que deixará o PSG quando o seu contrato expirar neste verão.

Fontes disseram à ESPN que ele deverá ingressar no Real Madrid depois que os gigantes espanhóis enfrentarem o Dortmund na final da Liga dos Campeões, em 1º de junho.

Mbappé ainda deseja competir pela França nas Olimpíadas de Paris, acrescentaram fontes da ESPN, embora o Real Madrid permaneça firme na crença de que seus jogadores devem escolher jogar na Euro 2024 ou nas Olimpíadas.

Seu pai, Wilfried, e seu irmão mais novo, Ethan, também compareceram à festa de despedida de segunda-feira, assim como a maioria de seus companheiros do PSG, funcionários do clube, amigos e familiares.

O técnico do PSG, Luis Enrique, não compareceu. Ele dispensou Mbappé nas duas últimas partidas do campeonato da temporada, e há dúvidas se ele jogará a final da Copa da França, no sábado, contra o Lyon.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, foram convidados, mas também não compareceram.

Informações de Rodrigo Faez, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.